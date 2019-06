Belle collecte pour les SCPI de Perial AM au premier trimestre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans un contexte marché affichant une forte hausse (la collecte nette des SCPI progresse de +79% au premier trimestre 2019 vs premier trimestre 2018), Perial Asset Management affiche la plus forte progression du marché en termes de collecte nette et figure dans le top 5 des sociétés de gestion qui ont le plus collecté, selon l'Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière (IEIF). Les SCPI Perial Asset Management enregistrent une collecte nette de près de 170 millions d'euros, soit une progression de 185% au premier trimestre 2019.PFO2, la première SCPI du marché intégrant une démarche environnementale à sa stratégie de gestion a enregistré une collecte nette de 121 millions sur la période.PFO, SCPI diversifiée et investie dans les métropoles européennes a collecté 18 millions.PF Grand Paris, la plus ancienne SCPI du marché, s'inscrit dans la dynamique économique et immobilière du Grand Paris depuis sa réouverture en octobre 2017. Au premier trimestre 2019, elle affiche près de 30 millions de collecte nette.