Bellevue Asset Management AG: Des valeurs défensives pour faire face aux turbulences 0 04/05/2020 | 14:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires EQS Group-News: Bellevue Asset Management AG / Mot-clé(s) : Bulletin de marché

Bellevue Asset Management AG: Des valeurs défensives pour faire face aux turbulences



04.05.2020 / 14:30



Communiqué de presse, 4 mai 2020 Des valeurs défensives pour faire face aux turbulences Le marché asiatique du healthcare entre dans une nouvelle phase de croissance soutenue. Le Japon continue à faire preuve d'un leadership technologique dans le domaine des soins de santé, tandis que la Chine émerge comme un nouveau laboratoire d'innovation dans le domaine du healthcare, au lendemain d'une action menée afin de moderniser et réformer son système national de santé. Les entreprises chinoises actives dans le healthcare sont particulièrement bien placées pour devenir plus fortes à l'issue de la pandémie du coronavirus. Les gestionnaires de portefeuille Oliver Kubli et Remo Krauer de Bellevue Asset Management concentrent leurs recherches sur les opportunités d'investissement les plus prometteuses dans l'univers des healthcare en Asie. L'Asie a été le point de départ de l'épidémie mondiale du coronavirus. La pandémie Covid-19 accélère l'adoption des technologies digitales dans l'industrie de la santé sur ce continent. Durant le confinement de la Chine, Ping An Healthcare, Alibaba Health et d'autres fournisseurs chinois de soins de santé en ligne ont signalé une augmentation des consultations médicales virtuelles, ce qui a donné un nouvel élan vers une tendance à la numérisation du secteur de la santé. Des qualités défensives en période de turbulences du marché Deux de nos produits stratégiques sur cette région, les fonds BB Adamant Asia Pacific Healthcare et BB Adamant Emerging Markets Healthcare (80% d'exposition à l'Asie), ont enregistré de très bons résultats, à la fois en termes absolus et par rapport au marché en général, depuis le début de l'année (au 30 avril). Evalués en dollars, les deux fonds ont gagné respectivement 11.9 % et 9.7 %, alors que le marché de l'Asie-Pacifique a reculé de 14.4 % et que l'indice des marchés émergents quant à lui a baissé de 17.1 % depuis le début de l'année. La surperformance du secteur healthcare par rapport au reste du marché est particulièrement marquée depuis la mi-mars, lorsque les actions ont commencé à se remettre de la chute brutale des marchés. L'une des principales raisons est la visibilité croissante des entreprises actives dans le healthcare, généralement bien financées, aux yeux des investisseurs professionnels et du grand public. Entre-temps, la pandémie a démontré très clairement l'importance d'un système de santé qui fonctionne bien. Les producteurs de médicaments et les fournisseurs de technologies médicales sont considérés comme des créateurs de solutions qui nous permettront de traverser la crise. Les entreprises asiatiques proposant des traitements pour le Covid-19 Innovent Biologics est une entreprise chinoise qui développe un anticorps monoclonal comme vaccin pour le COVID-19. Takeda Pharma, une entreprise japonaise, et son partenaire australien CSL utilisent une technologie bien établie pour développer un médicament à base d'immunoglobulines hyperimmunes qui renforcerait la capacité du système immunitaire à combattre le COVID-19. Wuxi Biologics et Samsung Biologics disposent d'installations de production pharmaceutique de pointe. La société indienne Dr Reddy's produit un ancien médicament antipaludéen qui fait actuellement l'objet d'une étude en tant que traitement potentiel contre le coronavirus. Le fabricant de médicaments japonais Chugai a lancé un essai clinique d'Actemra, un médicament déjà approuvé pour les patients atteints de maladies auto-immunes, comme dernière ligne de défense contre les réactions immunitaires excessives graves qui ont souvent entraîné la mort de patients atteints de Covid-19. Le secteur du healthcare asiatique attire également l'attention car il se positionne en tant que fournisseur mondial de produits médicaux et de diagnostic, allant des équipements de protection individuelle aux respirateurs ainsi qu'aux kits de test. Mindray, par exemple, est un fabricant chinois de respirateurs qui vend également ses produits à des clients aux États-Unis. L'entreprise malaisienne Top Glove fabrique 73 milliards de gants en caoutchouc par an et étend actuellement sa capacité annuelle à 90 milliards. La Chine - un laboratoire d'innovation Les entreprises healthcare chinoises sortiront probablement de la crise du coronavirus plus fortes qu'auparavant. Les récents développements confirment que le gouvernement chinois va dans la bonne direction avec ses efforts pour améliorer l'efficacité, la qualité et l'approche intégrée de l'industrie du healthcare du pays. Les industries biomédicales et de matériels médicaux font partie des dix industries qui ont été priorisées dans le plan du gouvernement "Made in China 2025". Certaines des politiques et mesures que le gouvernement chinois a mises en place pour promouvoir la croissance structurelle de ces industries ont été inspirées par le plan de développement Industry 4.0 du gouvernement allemand. L'un des objectifs fondamentaux de ce plan sur 10 ans est de faire progresser le pays dans la chaîne de valeur. Pékin veut augmenter le volume des matériaux ou procédés de base dans les industries désignées pour atteindre 70 % d'ici 2025. Stratégiquement et financièrement, c'est le gouvernement qui mène la bataille. Il a introduit avec succès des appels d'offres domestiques pour des médicaments et mis en place des processus centralisés d'achat de médicaments qui ont eu pour effet de baisser les prix des génériques. Les économies qui en résultent sont utilisées pour la recherche et le développement. Ces investissements porteront leurs fruits au cours des prochaines années. En 2018, les médicaments développés au niveau national et protégés par des brevets représentaient 40 % de l'ensemble des médicaments sur le marché chinois ; cette part devrait atteindre 65 % en 2023. Innovent, l'une des actions faisant partie de notre portefeuille d'investissement, est un excellent exemple de réussite chinoise dans le domaine de la biotechnologie. Innovent a constitué une série de produits pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes, cardiovasculaires et autres. Son médicament oncologique Sintilimab, approuvé en décembre 2018 par l'autorité réglementaire chinoise, est la deuxième immunothérapie développée dans le pays pour les patients atteints du lymphome de Hodgkin classique. Le Sintilimab a également montré des données d'efficacité positives en tant que thérapie combinée pour les patients atteints d'un cancer du poumon. Wuxi Biologics, un autre titre sélectionné dans nos deux fonds, est devenu un sous-traitant de premier plan au niveau international pour les multinationales et a développé une plateforme technologique propre. Japon - le laboratoire démographique Aucun autre pays n'a un pourcentage plus élevé de citoyens âgés de 65 ans ou plus que le Japon, ce qui constitue une aubaine pour le secteur du healthcare dans ce pays. Eisai, une entreprise pharmaceutique, possède le plus grand nombre de données de recherche au monde sur la maladie d'Alzheimer. Si la FDA américaine donne son feu vert dans le courant de l'année, Eisai et son partenaire américain Biogen pourraient commencer à commercialiser le tout premier médicament qui ralentit réellement la progression de la maladie d'Alzheimer. D'autres sociétés japonaises telles qu'Astellas Pharma, Chugai Pharma et Daiichi Sankyo sont actives dans le domaine de l'oncologie, de la thérapie génique ou des maladies héréditaires rares. La technologie médicale est un autre créneau dans lequel les entreprises japonaises sont leaders, avec des produits allant des stents et cathéters aux systèmes d'imagerie médicale. Olympus, l'une des plus importantes positions de notre fonds Asia Pacific Healthcare, a connu une transformation stratégique et financière au cours des dernières années. L'entreprise est un leader technologique mondial dans le domaine de l'endoscopie, avec une part de marché de 70 % au niveau international. Grâce à sa dernière génération de solutions d'endoscopie, Olympus connaîtra une forte croissance dans les années à venir. Cette croissance sera alimentée par des innovations telles qu'une plateforme pour les endoscopes gastro-intestinaux 3D qui tirera parti de la technologie pour une meilleure visualisation des vaisseaux sanguins et des lésions ainsi que des applications de détection et de caractérisation assistées par IA. Positionnement actuel du fonds Dans le contexte actuel du marché, les valorisations de nos investissements dans les fonds sont à des niveaux historiquement bas. C'est notamment le cas des actions chinoises dans les portefeuilles. La croissance moyenne des ventes des entreprises figurant dans notre fonds BB Adamant Asia Pacific Healthcare Fund (LU1587984847) au cours des trois prochaines années est estimée à 20.8 %. Le ratio PEG moyen du fonds, qui est obtenu en divisant le ratio P/E par la croissance estimée des bénéfices, est de 1.3. La Chine, le pays ayant la plus grande pondération dans le fonds, a un ratio PEG de 0.9 et une croissance moyenne des ventes estimée à 37 %. Les actions du portefeuille du fonds BB Adamant Emerging Markets Healthcare Fund (LU1585228452) sont également très bien évaluées. Les actions chinoises du portefeuille de ce fonds ont une croissance moyenne des ventes estimée à 36 % et un ratio PEG de 0,9, tandis que le portefeuille total a un ratio PEG de 1,1 avec une croissance moyenne des ventes estimée à 29.3 %. Les actions chinoises représentent une part encore plus importante (59 %) du total des investissements de ce fonds.

Pour plus d'informations :

TE Communications AG, Rue Marterey 1, CH-1006 Lausanne

Marielle Morerod, Tél. +41 79 607 93 92, mmo@te-communications.ch Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16 / P.O. Box, CH-8700 Küsnacht/Zurich

Tanja Chicherio, Tél. +41 44 267 67 09, tch@bellevue.ch www.bellevue.ch Bellevue Asset Management

Bellevue Asset Management et sa société s?ur StarCapital, basée à Oberursel près de Francfort, font partie du Bellevue Group, un groupe financier suisse indépendant basé à Zurich et coté à la bourse suisse SIX. Fondée en 1993, Bellevue a 10,6 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion, elle est aujourd'hui l'une des principales boutiques d'investissement proposant des stratégies actions dans le secteur du healthcare, par le biais d'investissement traditionnels et alternatifs. Clause d'exonération de responsabilité : le présent document n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par des personnes ou entités qui sont ressortissantes ou ont leur domicile ou siège social dans un lieu, un État, un pays ou une juridiction où une telle distribution, publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire à la loi ou à d'autres dispositions. Les informations et données contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas une offre d'achat ou de vente ou une invitation à souscrire des titres ou instruments financiers. Les informations, opinions et estimations contenues dans le présent document reflètent un jugement au moment de la publication et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité du contenu. Ces informations ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement spécifiques ou futurs, de la situation financière ou fiscale ou des besoins individuels du bénéficiaire. Ce document ne peut se substituer à une évaluation indépendante. Il est conseillé aux investisseurs intéressés de solliciter l'avis d'un professionnel avant toute décision d'investissement. Les informations contenues dans le présent document sont fournies sans aucune garantie ou assurance, à titre d'information uniquement et sont destinées à l'usage personnel du destinataire. Tout investissement comporte des risques, notamment ceux liés aux fluctuations de la valeur et des bénéfices. Dans le cas des monnaies étrangères, il existe également le risque supplémentaire que la devise perde de la valeur par rapport à la monnaie de référence de l'investisseur. Le présent document ne décrit pas tous les facteurs de risque possibles en relation avec un investissement dans les titres ou instruments financiers mentionnés. Les performances passées et les scénarios des marchés financiers ne constituent pas une garantie ou un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les commissions et frais de souscription ou de rachat ne sont pas inclus dans les chiffres de performance. Les commissions et frais ont une incidence négative sur les performances. Les opérations financières ne doivent être effectuées qu'après une étude approfondie du prospectus en vigueur et ne sont valables que sur la base du dernier prospectus publié et du présent rapport annuel ou semestriel. La SICAV Bellevue Funds (Lux) est autorisée à l'offre publique et à la distribution en Suisse. Représentant et agent payeur en Suisse : Bank am Bellevue, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht. La SICAV Bellevue Funds (Lux) est autorisée à la distribution publique en Autriche. Agent payeur et d'information : Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Vienne. La SICAV Bellevue Funds (Lux) est autorisée à la distribution publique en Allemagne. Agent payeur et d'information : Bank Julius Bär Europe AG, An der Welle 1, Postfach, D-60062 Francfort-sur-le-Main. La SICAV Bellevue Funds (Lux) est enregistrée auprès de la CNMV sous le numéro 938 dans le registre des organismes de placement collectif étrangers distribués en Espagne. Le prospectus, le prospectus simplifié, les statuts et les rapports annuels et semestriels des fonds Bellevue de droit luxembourgeois peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant et des agents payeurs et d'information susmentionnés ou auprès de Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le contrat de fonds et les rapports annuels et semestriels du fonds BB Adamant Global Medtech und Services « autres fonds de placement traditionnels de droit suisse » peuvent être obtenus gratuitement aux adresses suivantes en Suisse : Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zurich ou Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht. En ce qui concerne les fonds StarCapital, le prospectus de vente détaillé, les informations clés pour l'investisseur (KIID), le règlement de gestion ainsi que les rapports semestriels et annuels des fonds StarCapital sont disponibles gratuitement en allemand auprès de StarCapital AG, de votre conseiller ou intermédiaire, des agents payeurs, de la banque dépositaire responsable ou de la société de gestion IPConcept (Luxembourg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen, Luxembourg.

Fin du communiqué aux médias

1035387 04.05.2020

© EQS 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités "Sociétés" 15:31 Ruag crée une douzaine de postes dans l'entretien d'avions à Payerne AW 15:30 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE : Déclaration de rachat du 13 avril au 17 avril 2020 PU 15:30 TARKETT : Assemblée Générale du 30 avril 2020 GL 15:28 COR-FERRARI abaisse ses prévisions financières annuelles AO 15:28 ASSYSTEM : en repli modéré après le CA trimestriel CF 15:25 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE : Déclaration de rachat du 20 avril au 24 avril 2020 PU 15:25 NR21 : 4 mai 2020 Communiqué sur la tenue de l'AGM du 19 05 2020 à huis clos et les modalités de participation PU 15:24 Roche collabore avec une filiale de Samsung pour les troubles autistiques AW 15:19 FERRARI abaisse ses prévisions financières annuelles AO 15:01 Mirabaud accuse une baisse du bénéfice pour son bicentenaire AW