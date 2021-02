Bénéfice net en baisse pour la Banque cantonale d'Obwald en 2020

Zurich (awp) - La Banque cantonale d'Obwald (OKB) affiche une rentabilité en baisse à l'issue de l'exercice 2020. Alors que ses revenus se sont tassés, l'établissement de Suisse centrale a vu son bénéfice net se contracter de 5,6% en l'espace d'un an à 15,60 millions de francs suisses. L'évolution des affaires est cependant jugée comme "très satisfaisante".

Le résultat d'exploitation a pour sa part fléchi de 12,1% à 25,1 millions de francs suisses, a annoncé jeudi la OKB. Les recettes brutes se sont tassées de 7,2% à 59,92 millions de francs suisses, en dépit de la progression de 6,9% à 48,9 millions de francs suisses des produits bruts émanant des affaires porteuses d'intérêts. Les revenus des prestations de services et commissions ont fléchi de 3,9% à 7,89 millions et ceux des opérations de négoce ont dégringolé de plus de moitié (-52,8%) à 3,76 millions.

Le directeur général de l'établissement, Bruno Thürig, s'est cependant déclaré très satisfait de la performance, compte tenu d'un environnement de marché influencé par les effets de la pandémie de coronavirus. La banque a notamment pu compenser durant le 2e semestre les pertes subies sur les marchés financiers en mars au plus fort de la première vague de la crise sanitaire.

Considérées dans leur ensemble, les charges ont légèrement fléchi de 1,2% à 31,16 millions de francs suisses. Il en est allé de même pour les correctifs de valeur au niveau des participations ainsi que des amortissements, en baisse de 19,7% à 3,47 millions. Le recul moins prononcé du bénéfice net par rapport au résultat d'exploitation reflète la diminution des réserves pour risques bancaires de 20,88% à 9,52 millions.

A fin décembre 2020, le total de bilan se chiffrait à 5,52 milliards de francs suisses, soit 5,8% de plus qu'un an auparavant. Les prêts à la clientèle ont augmenté de 4,6% à 3,8 milliards, alors que les avoirs de ces derniers ont crû de 7,8% à 4,1 milliards. Les crédits Covid-19 se sont montés à 50,5 millions de francs suisses.

Pour l'exercice en cours, l'établissement se veut prudent, du fait des incertitudes liées à l'évolution de la situation sanitaire. La Banque cantonale d'Obwald table ainsi sur un nouveau tassement de son bénéfice net.

