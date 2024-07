Bénéteau, LVMH, Thales... Les valeurs à suivre demain à Paris

ADP

Résultats du 1er semestre



Alstom

Commandes et chiffre d'affaires 1er trimestre



Bénéteau

Bénéteau a annoncé un chiffre d'affaires de sa division Bateau en baisse de 32% au premier semestre à 556,6 millions d'euros, "en ligne avec les attentes" après une année 2023 "record", "sous l'effet prévu des variations de stocks chez les concessionnaires". Le constructeur de navires précise que le chiffre d'affaires annuel de cette division est attendu aux alentours d'1 milliard d'euros sur l'exercice "dans un contexte de baisse de la demande, en particulier aux États Unis sur les petites unités".



Compagnie des Alpes

Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2023-2024



Dassault Aviation

Résultats du 1er semestre



Eiffage

Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 1,5 milliard d'euros au premier semestre 2024, en hausse de 3,2%. Le trafic total a connu une baisse de 0,9 % en comparaison avec l'année précédente. Le trafic des véhicules légers a reculé de 0,5% sur le semestre, celui des poids lourds de 2,5%.



Edenred

Résultats du 1er semestre



Gecina

Activité et résultats du 1er semestre 2024



ID Logistics

ID Logistics affiche un chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2024 à 782,3 millions d'euros, en hausse de 19,7%. La progression s'est élevée à 16% à données comparables. Le groupe international de logistique contractuelle précise que son chiffre d'affaires du premier semestre 2024 atteint 1,51 milliard d'euros, en hausse de 18,7% (14,3% à données comparables), et salue la "poursuite d'une bonne dynamique commerciale avec la signature de nouveaux dossiers".



Interparfums

Chiffre d'affaires 2ème trimestre





JCDecaux

JCDecaux SE a annoncé que JCDecaux Macao, joint-venture entre JCDecaux (80 % du capital) et HN Group (20 % du capital), a renouvelé son contrat publicitaire exclusif avec l'aéroport international de Macao pour une durée de 10 ans. " La croissance de la publicité dans l'aéroport de Macao sera désormais tirée par la digitalisation avec la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tout en maximisant les résultats pour les annonceurs ", a expliqué le numéro un mondial de la communication extérieure.



Lagardère

Résultats du 1er semestre



Lumibird

Lumibird annonce un chiffre d'affaires consolidé à 98,0 millions d'euros au 1er semestre, en hausse de 1% en données publiées et de 2% à taux de change constants et en recul de 2% à taux de change et périmètre constants. Le spécialiste du laser souligne que cette évolution se compare à un 1er semestre 2023 particulièrement dynamique, en progression de 16% en données publiées et de 17% à taux et périmètre constants. Lumibird "dispose d'un carnet de commande solide qui doit encore se renforcer avec la formalisation de nouveaux contrats pluriannuels, notamment dans la Défense"



LVMH

Résultats du 1er semestre



M6

Information financière du 1er semestre 2024



Oeneo

Oeneo a réalisé un chiffre d'affaires de 74,3 millions d'euros au premier trimestre de l'exercice 2024-2025, en repli de 3,1%. Le recul s'élève à 3,2% à taux de change constants. La division bouchage a enregistré chiffre d'affaires de 60,8 millions d'euros, en hausse de 6,8%. " Cette performance est portée par les ventes de bouchons de la gamme Diam en croissance à deux chiffres sur la période, notamment sur le haut de gamme ", a expliqué le groupe spécialisé en tonnellerie et bouchage du vin.



OP Mobility

Résultats du 1er semestre



Pierre & Vacances

Chiffre d'affaires 3ème trimestre



Soitec

Chiffre d'affaires 1er trimestre



Thales

Résultats du 1er semestre