Paris (awp/afp) - Le constructeur français de bateaux Beneteau a enregistré des résultats record en 2023 avec un bénéfice net en hausse de 81,4% à 182 millions d'euros, grâce à la montée en gamme de son offre, a-t-il annoncé mardi.

Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 1,8 milliards d'euros (+17,1%), à plus de 80% réalisé par sa division bateau (marques Beneteau, Janneau, Wellcraft et Scarab).

Le leader mondial du nautisme et de la plaisance a notamment enregistré d'excellentes performances grâce à ses voiliers, monocoques et multicoques, dont le chiffre d'affaires s'est apprécié de 31%.

Les ventes de bateaux à voile représentent un peu moins de la moitié des ventes de la division bateau du groupe. Concernant les navires à moteur, le chiffre d'affaires a progressé de 9%: les ventes ont plongé de 20% en volume mais augmenté en valeur.

Une performance permise par "une stratégie de croissance en valeur qui porte ses fruits", selon le communiqué du groupe.

Les ventes de la division "Real estate on water", soit des yachts de plus de 15 mètres de long dont le prix de vente dépasse le million d'euros, sont en hausse de 17% et Beneteau a salué le "succès commercial" de ses premiers modèles de catamaran de la marque Prestige.

Concernant les petits bateaux à moteur de 5 à 15 mètres de long, les ventes n'ont progressé que de 3%, sur un secteur où Beneteau est plutôt en retrait par rapport à la concurrence.

Le groupe affiche donc un résultat opérationnel courant de 246 millions d'euros et une marge nette à 10%.

Pour 2024, "si la demande reste très soutenue sur les différents segments premium, l'évolution des taux d'intérêt provoque de l'attentisme chez certains plaisanciers", prévoit Beneteau. Malgré cela, le groupe prévoit "de conserver en 2024 une marge opérationnelle courante comprise entre 7% et 10%" avec une marge à deux chiffres à l'horizon 2025.

afp/rp