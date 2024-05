Rome (awp/afp) - L'empire de mode italien Benetton va recruter un nouveau directeur général, Claudio Sforza, pour redresser ses comptes et remplacer Massimo Renon, publiquement mis en cause par son cofondateur Luciano Benetton, ont indiqué mardi des sources proches de la société.

M. Sforza, un "manager dont l'expertise financière et industrielle est reconnue", aura la lourde tâche de "gérer la réorganisation et la relance de l'entreprise", selon ces mêmes sources.

Né en 1957, Claudio Sforza a exercé des fonctions de dirigeant dans plusieurs grands groupes italiens. Il a été notamment PDG de la société de jeux Gamenet et directeur financier du groupe de services postaux Poste Italiane.

La nomination de M. Sforza devra être entérinée par l'assemblée générale des actionnaires du groupe Benetton le 18 juin, date à laquelle expire le mandat de Massimo Renon.

Luciano Benetton, 89 ans, avait annoncé samedi son intention de lâcher la présidence du groupe familial italien, accusant son directeur général d'avoir laissé "un trou de 100 millions d'euros" après quatre années passées à la tête de la célèbre marque de vêtements.

Les chiffres adoptés mardi par le conseil d'administration de Benetton se sont toutefois avérés encore pires que ces prévisions.

Benetton a vu sa perte nette presque tripler à 230 millions d'euros en 2023, après un résultat déjà négatif de 81 millions d'euros enregistré en 2022.

Cette perte est due notamment à des dépréciations de 150 millions d'euros.

"J'ai été trahi"

Depuis 2013, Benetton a accumulé des pertes de plus d'un milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires de Benetton s'est élevé à 1,09 milliard d'euros, pratiquement inchangé par rapport à 2022. Le groupe a essuyé en outre une perte opérationnelle (Ebit) de 113 millions d'euros.

La holding familiale Edizione compte soutenir "le plan de réorganisation et relance de Benetton Group en investissant 260 millions d'euros dans les prochaines années", après avoir déjà investi 350 millions au cours des trois années précédentes.

Luciano Benetton avait reproché samedi à M. Renon d'avoir plombé les comptes du groupe.

"J'ai fait confiance et j'ai eu tort. J'ai été trahi au sens propre du terme. Il y a quelques mois, j'ai compris que quelque chose n'allait pas et que l'image du groupe que la direction nous présentait lors des réunions du conseil d'administration n'était pas réelle", avait-il indiqué dans un entretien au Corriere della Sera.

Créé en 1965 dans le nord-est de l'Italie par quatre frères et soeur, Benetton était connu initialement pour ses petits pulls doux en laine déclinés en de multiples couleurs.

Le succès des "United Colors of Benetton" était ensuite allé grandissant, jusqu'à devenir planétaire entre 1982 et 2000 avec les campagnes publicitaires choc du photographe Oliviero Toscani.

Mais la marque a ensuite traversé des périodes plus difficiles et n'a cessé de décliner, n'ayant su innover face à la "fast fashion", cette tendance marquée par un renouvellement rapide des vêtements proposés à la vente, et la montée en puissance des chaînes Zara et H&M.

Luciano Benetton avait repris en 2018 la tête de l'enseigne pour tenter de la redresser, mais le recours à Massimo Renon comme directeur général n'a pas donné les résultats escomptés.

