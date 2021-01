Beny Steinmetz condamné à cinq ans de prison à Genève

Genève (awp/ats) - Le Tribunal correctionnel de Genève a reconnu vendredi le magnat des mines Beny Steinmetz partiellement coupable de corruption d'agent public en Guinée et faux dans les titres. Il l'a condamné à cinq ans de prison ainsi qu'à verser 50 millions de francs suisses.

Les deux coaccusés du milliardaire franco-israélien ont eux aussi été condamnés, comme le demandait le Ministère public. La directrice administrative de sociétés liées au Beny Steinmetz Group Resources (BSGR) écope de deux ans de prison avec sursis et doit restituer 50'000 francs suisses, tandis que l'homme de terrain en Afrique est condamné à trois ans et demi de prison et à la restitution de 5 millions.

La justice a considéré que les trois prévenus avaient bel et bien oeuvré de concert pour verser 8,5 millions de dollars de pots-de-vin entre 2006 et 2012 à Mamadie Touré, la quatrième épouse du président guinéen Lansana Conté, afin que BSGR obtienne des droits sur des mines du Simandou. Selon la Cour, tout a été fait pour brouiller les pistes et cacher certains noms. La défense va faire appel de ce jugement.

ats/rp