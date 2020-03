Bercy veut rendre reports de charges et dividendes incompatibles

"Bruno Le Maire a annoncé aux partenaires sociaux qu'il remettrait une proposition" sur "l'impossibilité de cumuler demande de report des échéances fiscales et sociales et versement des dividendes", a indiqué une source à la présidence française, à l'issue d'une réunion en visioconférence entre Emmanuel Macron et les partenaires sociaux consacrée à l'épidémie de coronavirus.

"Si vous demandez un soutien de la puissance publique sur votre trésorerie ce n'est pas complètement absurde de ne pas l'utiliser pour distribuer vos dividendes", a ajouté cette source.

La question de l'opportunité de verser des dividendes aux actionnaires dans les circonstances exceptionnelles que connaît l'économie française avait été évoquée pour la première fois la semaine dernière par Bruno Le Maire, qui avait appelé les grandes entreprises à faire preuve de "la plus grande modération" en la matière.

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, lui avait emboîté le pas mardi en exhortant les grands groupes à ne pas en verser cette année compte tenu de la crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus, qui a mis la France à l'arrêt.

Au-delà de l'interdiction du cumul, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé vendredi que le gouvernement comptait demander aux entreprises dont l'Etat français est actionnaire de ne pas verser de dividendes par "solidarité" ().

(Marine Pennetier, édité par Marc Angrand)