Bergerac et Linas-Montlhery surprenants !

Poussés jusqu'aux pénaltys (0-0), les Messins ont été éliminés par Bergerac, club de National 2. Le BPFC a crânement joué sa chance dans cette rencontre et mérite sa qualification en 16e de finale de la Coupe de France. Plus tard dans la journée, Linas-Montlhery a imité son compère de National 3 et s'est offert Angers grâce notamment à un doublé de Pascal Leno. Bordeaux a fait le show devant ses supporters et a froissé les Jumeaux de M'Zouazia (10-0). Brest a été emmené jusqu'à une séance de tris aux buts irrespirables face au Dinan Léhon. Les Brestois se sont finalement imposés 13-12 après 16 penaltys tentés ! Nice, Saint-Etienne, Lens et Reims ont eux aussi assuré leur qualification en 16e de finale.

par Robin Joanchicoy (iDalgo)