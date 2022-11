Berkeley se joint à Harvard et Yale pour boycotter le classement des facultés de droit de U.S. News

Le doyen de Berkeley Law, Erwin Chemerinsky, a déclaré dans un message aux étudiants que les classements pénalisent les écoles dont les diplômés poursuivent des carrières d'intérêt public et des diplômes avancés, tout en récompensant les dépenses qui font grimper les frais de scolarité.

"Le moment est venu pour les facultés de droit d'exprimer à U.S. News qu'elles ont créé des incitations indésirables pour l'éducation juridique", a écrit Chemerinsky.

Berkeley, classée n° 9 dans le classement des facultés de droit, a fait cette annonce un jour après que Yale et Harvard, classées n° 1 et n° 4, aient déclaré qu'elles cesseraient de participer.

U.S. News n'a pas répondu jeudi à la question de savoir si et comment il classera les écoles de droit qui se retirent. Son PDG, Eric Gertler, a déclaré mercredi dans un communiqué que le magazine poursuivrait sa "mission journalistique consistant à garantir que les étudiants puissent compter sur les informations les meilleures et les plus précises" pour évaluer les écoles.

Les classements évaluent les écoles de droit sur la base d'enquêtes de réputation, des notes des étudiants et des résultats au Law School Admission Test (LSAT), ainsi que des taux de réussite au barreau et d'emploi, entre autres facteurs. L'obtention d'un diplôme dans l'une des écoles les mieux classées ouvre les portes à des emplois d'associés hautement rémunérés dans de grands cabinets d'avocats, à des stages judiciaires et à d'autres postes recherchés.

La faculté de droit de Stanford et la faculté de droit Carey de l'Université de Pennsylvanie - actuellement classées n° 2 et 6 par U.S. News - ont déclaré mercredi qu'elles réfléchissaient à leurs propres projets d'avenir.

"Je pense que chaque école est au moins en train de l'examiner", a déclaré Mike Spivey, consultant en admission dans les écoles de droit, à propos du boycott croissant.

Heather Gerken, doyenne de la faculté de droit de Yale, et John Manning, doyen de la faculté de droit de Harvard, ont déclaré mercredi que la méthodologie de classement de U.S. News allait à l'encontre des engagements de leurs écoles en matière de diversité et d'accessibilité financière en incitant les écoles à accorder une aide financière aux candidats ayant obtenu des scores élevés au LSAT et des notes de premier cycle plutôt qu'à ceux qui en ont le plus besoin.

Les facultés de droit devront prendre des décisions quant à leur participation assez rapidement. Les enquêtes de U.S. News sont traditionnellement envoyées aux facultés de droit fin novembre et doivent être rendues à la mi-décembre.