Berkshire Hathaway révèle une participation de 5 milliards de dollars dans Occidental, alors qu'Icahn se retire.

La société Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett a révélé une participation de plus de 5 milliards de dollars dans Occidental Petroleum Corp, alors que les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis environ dix ans.

Berkshire a déclaré posséder 91,2 millions d'actions Occidental, soit près de 10 % des actions en circulation, dont 61,4 millions achetées entre le 2 et le 4 mars.

La société de M. Buffett a révélé sa participation dans un document déposé vendredi soir auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis.

Le cours de l'action Occidental, qui a fait un bond de 45 % la semaine dernière, a augmenté jusqu'à 4,7 % lundi avant de reculer.

Les actions étaient en baisse de 4,8 % à 53,45 $ en début d'après-midi. Occidental s'échangeait sous les 9 dollars aussi récemment qu'en octobre 2020.

Les prix du pétrole ont grimpé en flèche après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le mois dernier, suscitant des craintes de pénurie d'approvisionnement.

Berkshire dispose également de bons de souscription pour acheter 83,9 millions d'actions Occidental supplémentaires à 59,62 dollars chacune, soit 5 milliards de dollars.

Elle les a obtenus en 2019, lorsqu'elle a également acheté pour 10 milliards de dollars d'actions privilégiées - qui versent 800 millions de dollars de dividendes annuels - pour aider à financer l'achat d'Anadarko Petroleum Corp. par Occidental pour 35,7 milliards de dollars.

L'annonce du dernier investissement de Berkshire est intervenue alors que l'investisseur activiste milliardaire Carl Icahn, critique de la fusion Anadarko, s'est retiré la semaine dernière de sa propre participation dans Occidental.

Berkshire n'a pas immédiatement répondu lundi à une demande de commentaire.

Dans sa lettre annuelle aux actionnaires du 26 février, Buffett avait déploré le fait que "nous trouvons peu de choses qui nous excitent" sur les marchés des actions.

La société du milliardaire, basée à Omaha (Nebraska), dont les activités comprennent l'assurance automobile Geico et le chemin de fer BNSF, a terminé le mois de décembre avec 146,7 milliards de dollars de liquidités et d'équivalents.

Elle a également investi 350,7 milliards de dollars dans des actions telles que Apple Inc, Bank of America Corp, American Express Co et Coca-Cola Co.

Berkshire n'a pas précisé si Buffett ou ses gestionnaires de portefeuille Todd Combs et Ted Weschler ont réalisé le dernier investissement d'Occidental, bien que les investissements plus importants soient normalement le fait de Buffett.

Combs et Weschler ont récemment investi un total de 34 milliards de dollars.

Buffett a passé six ans sans acquisition majeure, et Berkshire a ralenti ses rachats d'actions après un record de 27 milliards de dollars en 2021.

James Shanahan, un analyste d'Edward Jones & Co qui évalue Berkshire "acheter", a déclaré dans un rapport de recherche que "nous devenons plus optimistes quant au déploiement de la trésorerie" chez Berkshire.

Il a déclaré que Berkshire pourrait acheter les 8,9 % de Berkshire Hathaway Energy qu'elle ne possède pas encore. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Montage de Jonathan Oatis et Matthew Lewis)