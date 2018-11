Berkshire détient désormais une participation de 4 mds de dollars dans JPMorgan

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Berkshire Hathaway, la société d'investissement de Warren Buffett, a acquis une participation de 4 milliards de dollars dans JPMorgan au troisième trimestre et possède désormais des participations importantes dans trois des quatre plus grandes banques américaines. JPMorgan est la première banque des Etats-Unis en termes d'actifs.

Berkshire détient environ 9% du capital de Bank of America et Wells Fargo, les deuxième et quatrième banques du pays en termes d'actifs, et est le premier actionnaire de ces deux établissements. L'investissement dans JPMorgan confère à Berkshire une participation d'environ 1%, ce qui ne place pas la société parmi les cinq premiers actionnaires de la banque, selon Factset.

Au cours du trimestre, Berkshire a également pris une participation dans la banque de Pittsburgh PNC Financial Services Group et a augmenté ses intérêts dans Goldman Sachs, Bank of America, Bank of New York Mellon et U.S. Bancorp. Ses autres investissements bancaires incluent Wells Fargo et M&T Bank Corp.

Berkshire a dévoilé ces nouvelles positions au 30 septembre dans un avis boursier mercredi.

