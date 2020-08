Berlin, Londres et Paris rejettent la demande américaine de "snapback" contre l'Iran

PARIS, 20 août (Reuters) - L'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont rejeté la demande des Etats-Unis de rétablir l'ensemble des sanctions à l'encontre de l'Iran, une procédure nommée "snapback", incompatible avec leurs efforts de soutien au pacte sur le nucléaire iranien, ont annoncé jeudi les ministères des Affaires étrangères des trois pays.

Berlin, Londres et Paris ont annoncé ne pas soutenir cette initiative des Etats-Unis, qui ne fait plus partie du Plan d'action global commun (PAGC), nom officiel de ce pacte sur le nucléaire iranien.

"L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont déterminés à préserver les processus et les institutions qui constituent les fondements du multilatéralisme. Notre objectif demeure de préserver l'autorité et l'intégrité du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU). Nous appelons tous les membres du CSNU à s'abstenir de toute action qui accentuerait les divisions en son sein ou qui aurait des conséquences graves sur ses travaux", ont-ils déclaré dans un communiqué commun.