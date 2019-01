BERLIN, 24 janvier (Reuters) - Le gouvernement allemand ne prévoit plus que 1,0% de croissance cette année, et non plus 1,8%, en raison du ralentissement économique mondial et du Brexit, écrit le Handelsblatt jeudi.

La nouvelle prévision du ministère de l'Economie, qui sera annoncée mercredi prochain, s'accompagnera d'une projection de croissance de 1,6% pour 2020, ajoute le quotidien financier. (Andrea Shalal Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Véronique Tison)