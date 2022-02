Berlin pose la question de la poursuite de son engagement au Mali

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne, dont près de 1.500 soldats sont déployés au Mali, va soulever "dans les prochains jours" auprès des autorités de transition du pays la question de la poursuite de son engagement militaire, déclare mercredi la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock.

"Compte tenu des récentes initiatives du gouvernement malien, nous devons nous demander si nos efforts conjoints peuvent être couronnés de succès", souligne la cheffe de la diplomatie allemande dans une interview au Süddeutsche Zeitung.

Berlin discute avec ses partenaires, en premier lieu la France, des suites à donner aux décisions de la junte au pouvoir à Bamako d'expulser le contingent danois de la force européenne Takuba et l'ambassadeur de France, ajoute-t-elle.

L'Allemagne contribue à la fois à la mission de formation de l'armée malienne par l'Union européenne (EUTM) et à la mission des Nations unies (Minusma).

Conformément à sa doctrine militaire, elle n'a pas de troupes combattantes sur le terrain mais le maintien de ses formateurs était de plus en plus contesté au Bundestag avant même les dernières décisions de la junte, en raison des coups d'Etat successifs à Bamako et du déploiement de mercenaires russes du groupe Wagner.

(Miranda Murray, version française Tangi Salaün)