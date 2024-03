Bertelsmann a légèrement réduit mardi ses perspectives pour 2026 et vise désormais un chiffre d'affaires d'environ 21 milliards d'euros (22,79 milliards de dollars) et un excédent brut d'exploitation d'environ 3,4 milliards d'euros.

L'année dernière, en mars, le conglomérat allemand des médias, des services et de l'éducation a déclaré qu'il visait à augmenter ses revenus à 24 milliards d'euros et son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) à 4 milliards d'euros d'ici 2026.

Dans un communiqué de presse, le PDG Thomas Rabe a attribué la mise à jour des prévisions à la vente de la société d'externalisation du personnel Majorel et aux ventes prévues de RTL Nederland et de DDV Mediengruppe.

(1 $ = 0,9216 euros)