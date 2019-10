Bertin : Energie Environnement à la recherche de solutions d'approvisionnement énergétiques vertes pour le télescope géant SKA

Bertin Energie Environnement est accompagné par le dispositif FASEP pour étudier les solutions possibles d’approvisionnement énergétiques de la partie sud-africaine de ce télescope géant. L’entreprise proposera ainsi à SKAO et SARAO des scenarii permettant un approvisionnement énergétique économique, fiable et respectueux de l’environnement.

SKA sera bientôt le plus grand radiotélescope au monde, couvrant, à terme, une surface collectrice totale d'un kilomètre carré dans le désert du Karoo en Afrique du Sud (SKA1-MID) et le comté de Murchison en Australie (SKA1-LOW). Conçu par un consortium scientifique international, il a pour objectif d’étudier des questions fondamentales comme les phases initiales de formation de tous les objets de l’Univers.

Avec les 64 antennes déjà existantes au travers du radiotélescope Sud-Africain MeerKAT, auxquelles seront intégrées 133 paraboles additionnelles de SKA1-MID d’ici 2028, la demande énergétique globale du site est estimée à environ 5 MW. Aujourd’hui, MeerKAT est connecté au réseau d’électricité local, qui n’est pas adapté pour supporter la puissance demandée, lequel est alimenté principalement par des énergies fossiles. L’objectif de cette étude comparative est donc de définir une sélection de technologies les mieux adaptées au contexte sud-africain, sûres, respectueuses de l’environnement et dans une perspective de long terme.

Bertin étudie ainsi les différentes ressources disponibles dans la zone concernée : le solaire photovoltaïque et thermodynamique, l’éolien, l’hydraulique, l’hydrogène et la biomasse. Les experts étudient également l’impact des technologies de production et de stockage sur l’environnement. Ils ont ainsi identifié et dimensionné plusieurs solutions permettant de répondre au mieux aux besoins du projet SKA. Ces solutions mettent en avant des innovations technologiques, dont certaines sont françaises, qui permettent d’envisager une alternative économiquement et techniquement crédible aux ressources fossiles.

Cette étude permet ainsi de mettre en place une méthodologie d’analyse réplicable pour l’alimentation énergétique de sites isolés et sensibles à l’export.

BERTIN TECHNOLOGIES, filiale du Groupe CNIM, s’appuie sur sa longue expérience d’innovation pour proposer des prestations de conseil et d’ingénierie innovante. Son département Bertin Energie Environnement accompagne les territoires et les industries vers l’autonomie énergétique et l’exemplarité environnementale à travers un ensemble complémentaire d’expertises liées à l’efficacité énergétique, la flexibilité des procédés, la production d’énergie renouvelable et décentralisée, les réseaux intelligents, les micro-réseaux et les systèmes de gestion énergétique.

