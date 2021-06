Bertin Technologies SAS : CNIM Groupe annonce la cession de Bertin IT et Vecsys à la société ChapsVision.

Paris, le 2 juin 2021 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CNIM Groupe annonce la cession de Bertin IT et

Vecsys à la société ChapsVision.

Dans la continuité du second protocole de conciliationsigné le 21 mai 2021 avec ses créanciers, CNIM Groupe annonce le closing de la cession des activités IT de sa filiale Bertin Technologies, regroupant les sociétés Bertin IT et Vecsys, à la société ChapsVision. Cette opération avait été annoncée dans le communiqué de presse publié par CNIM Groupe le 17 février 2021.

Ces cessions s'inscrivent dans les mesures prévues au protocole et visent le remboursement partiel de la dette moyen terme du Groupe CNIM.

Bertin IT et Vecsys sont spécialisées dans l'édition et l'intégration de solutions logicielles pour la cybersécurité, la cyber intelligence, la veille stratégique et la reconnaissance vocale.

A propos du Groupe CNIM

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de l'Environnement, de l'Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L'innovation technologique est au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d'une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de l'impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s'appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 706 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2020 de 632,9 millions d'euros, dont 47,8 % réalisés à l'export.

A propos de ChapsVision

ChapsVision permet aux secteurs à forte empreinte Data tels que le Retail, la Finance, les Services publics, de réussir leur transformation digitale grâce à un portefeuille très complémentaire de solutions métier totalement intégrées autour d'un référentiel Client et Produit Unifié et d'une plateforme moderne d'analyse et d'investigation. A travers des investissements R&D très importants complétés par une stratégie soutenue d'acquisitions et de développement à l'international, ChapsVision souhaite constituer rapidement un groupe cohérent, important, capable de devenir le partenaire stratégique privilégié de ses Clients. Créée en 2019, ChapsVision compte aujourd'hui plus de 260 collaborateurs, plus de 350 clients grands comptes et réalisera à périmètre constant un CA de plus de 30 millions d'euros en 2021.

