Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bertrand Dufournier rejoint Degroof Petercam Investment Banking, en tant que Managing Director, sous la responsabilité de Cyril Kammoun, pour accélérer le développement commercial en France. 53 ans, diplômé de l'IEP Paris, Bertrand Dufournier débute à Londres chez Bankers Trust International à la fin des années 80 avant de poursuivre une carrière dans les équipes de banque d'affaires d'UBS à Paris, Londres et New York entre 1992 et 1998.Il rejoint les équipes de Fusions et Acquisitions de Crédit Agricole Indosuez à la fin des années 90 comme responsable pan-européen du secteur des Biens de Consommation et de la Distribution.En 2007, il rejoint comme Associé la banque d'affaire Arjil à Paris, partenaire du groupe Altium, pour renforcer les capacités d'origination et d’exécution de l'équipe de Corporate Finance en France.Bertrand Dufournier a réalisé de nombreuses opérations, publiques et privées, auprès d'une clientèle de grands groupes, français et internationaux, de fonds d'investissements et de sociétés privées.