Un groupe de plus d'une douzaine de femmes, vêtues de blouses roses assorties, se penche sur les bancs d'une salle de classe, le visage sérieux, tandis qu'elles massent et étirent délicatement les membres de poupées en plastique.

Il s'agit d'étudiants venus de toute la Chine au centre de formation Yipeitong de Shanghai pour apprendre à devenir des "yue sao", c'est-à-dire des soignants qui s'occupent des mères et des nouveau-nés, en particulier dans le mois qui suit l'accouchement.

Les soins de confinement ne sont pas nouveaux en Chine, où la pratique d'un mois de confinement après la naissance, qui comprenait traditionnellement des règles strictes concernant le bain, le lavage des cheveux et le brossage des dents pour les mères, a longtemps été la norme.

Ce qui est différent aujourd'hui, c'est le professionnalisme et les attentes des personnes chargées des soins, explique Jiang Lei, enseignante au centre.

De manière quelque peu contre-intuitive, la baisse du taux de natalité en Chine - les données officielles publiées en janvier ont montré que la population du pays a diminué l'année dernière pour la première fois en six décennies - pourrait également être bénéfique pour les affaires, du moins à court terme.

Même si les gens prévoient d'avoir moins d'enfants, les parents qui travaillent dans les villes chinoises et qui n'auront probablement qu'un seul enfant sont de plus en plus disposés à n'épargner aucune dépense pour obtenir les meilleurs soins possibles dès le premier jour, a déclaré M. Jiang.

Même si l'industrie florissante du soutien scolaire en Chine a été durement touchée par les mesures prises en 2021 pour alléger la charge financière des parents qui élèvent des enfants et les encourager ainsi à avoir plus d'un enfant, les parents des grandes villes continuent de dépenser des sommes importantes pour des activités extrascolaires destinées à donner une longueur d'avance à leurs enfants.

À Shanghai, par exemple, les cours particuliers coûtent plus de 200 yuans (28,97 dollars) de l'heure, les leçons de musique coûtent régulièrement plus de 400 yuans de l'heure et les camps sportifs et scientifiques coûtent souvent entre 6 000 et 8 000 yuans par semaine pendant les périodes de vacances.

"Nous avons besoin de professionnels pour faire des choses professionnelles pour des professionnels", a ajouté Mme Jiang, expliquant que le centre enseigne "les connaissances scientifiques en matière d'alimentation, la culture du sommeil et d'autres connaissances telles que l'éducation de la petite enfance".

Mme Jiang a déclaré que les femmes de Shanghai qui gagnent moitié moins par mois que la personne qui s'occupe en moyenne de la garde des enfants paieront quand même pour un service professionnel, car celui-ci est désormais considéré comme indispensable à la maternité moderne.

Selon les offres d'emploi consultées par Reuters, les assistants maternels des grandes villes peuvent gagner 15 000 yuans par mois, voire plus, un salaire relativement élevé dans un pays où le salaire moyen est inférieur à 9 000 yuans, selon les dernières données disponibles du Bureau national des statistiques.

Ces salaires encouragent les femmes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à entrer dans l'industrie.

Dong Lili, une étudiante du centre, a étudié l'ingénierie mécanique avant d'avoir son propre enfant il y a six ans. L'expérience des soins apportés à son propre enfant a rendu l'idée d'une carrière dans la garde d'enfants attrayante, dit-elle.

"Lorsque les parents choisissent des nounous, ils optent pour des nounous plus professionnelles, et les exigences en matière de qualifications académiques sont particulièrement élevées", a ajouté la jeune femme de 35 ans.

Cela dit, les étudiants et les enseignants du centre sont tous d'accord pour dire que, bien que le besoin de services de garde d'enfants modernes, professionnels et bien formés soit évident, la compétence la plus importante d'une personne qui s'occupe d'enfants reste la même qu'elle a toujours été.

"Vous devez être patient et traiter le bébé comme s'il s'agissait de votre propre enfant", explique Sun Hui, une étudiante de 46 ans. "Chaque enfant est comme votre propre cœur et votre propre âme.

(1 $ = 6,9045 yuans chinois renminbi)