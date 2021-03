Bourse de Paris : Besoin d'une pause ?

La hausse a repris hier sur les principales places financières mondiales, à quelques exceptions près. Le CAC40 français a ainsi terminé dans le rouge, à cause des dégagements enregistrés sur quelques poids lourds de la cote, en particulier Total et Sanofi, mais aussi de la baisse de près de 3 % de Kering, châtié après des rumeurs d'intérêt pour le voisin suisse Compagnie Financière Richemont. Globalement, les investisseurs considèrent que la bataille contre le coronavirus est gagnée aux Etats-Unis – espérons que cela soit le cas – mais pas encore en Europe, ce qui entraîne quelques ratures sur les copies du scénario "ciel bleu" envisagé par les économistes.

Sur le vieux continent, les gouvernements sont toujours engagés dans une course vaccinale contre la montre, avec des mesures ciblées plutôt que générales. On a vu la France chercher à limiter la porosité entre les régions les plus touchées et les moins touchées de l'Hexagone ou l'Allemagne imposer un confinement strict et express le weekend de Pâques pour éviter le brassage de populations. Des décisions destinées à éviter un reconfinement total désastreux, en espérant que l'accélération de la vaccination prendra de vitesse l'accélération des contaminations. Nous sommes sur le fil du rasoir. A ce propos, on m'a fait remarquer hier à juste titre que je suis parfois un peu lapidaire dans ma condamnation de la stratégie vaccinale européenne. C'est indéniablement un échec, mais pas forcément pour les raisons que l'on croit. Je vous recommande de dérouler l'histoire que raconte sur Twitter mon confrère Dave Keating, qui apporte un éclairage indispensable, en particulier sur la naïveté des uns et sur le cynisme des autres.

I keep seeing the line 'EU is having vaccine problems because it was too slow in negotiating contracts' repeated in 🇬🇧&🇺🇸 media.



I want to push back on this narrative because I think it's missing where real EU-level mistakes lie. Let's review what happened in past year (🧵1/17) — Dave Keating (@DaveKeating) March 19, 2021

Changeons d'univers et abordons un sujet un peu plus léger quoiqu'il ait eu des conséquences assez incroyables pour les marchés financiers. GameStop va publier ce soir ses résultats 2020. Difficile de passer à côté de cette histoire tant elle a été médiatisée. Mais pour ceux qui avaient choisi de se couper du monde pendant l'hiver 2020/2021, je rappelle que de gentils actionnaires individuels, dans un grand élan de générosité citoyenne, ont volé à la rescousse d'une pauvre entreprise assaillie par des méchants fonds spéculatifs baissiers. A moins que de petits investisseurs se soient payés une bonne tranche de rigolade en prouvant à la finance traditionnelle qu'ils pouvaient surgir n'importe où pour faire la pluie et le beau temps sur les marchés financiers. Mais peut-être aussi que les réseaux sociaux sont bien pratiques pour fabriquer des mouvements puissants et manipuler les foules, qui sait ? Je vous laisse choisir le scénario ou la combinaison de scénarios que vous préférez. En tout cas, GameStop va redevenir ce soir une société presque normale en publiant ses performances financières et ses perspectives, ce qui doit en théorie permettre de jauger l'adéquation entre sa valorisation et ses résultats. Normalement, ce ne sera pas joli-joli, mais la question qui se pose est surtout de savoir si le titre pourra rester en apesanteur après ce choc de réalité. A moins que le management ne parvienne à faire rêver les investisseurs avec des perspectives insoupçonnées ? Après tout, rien n'est vraiment logique dans ce dossier.

Pour reprendre un peu de hauteur, les discussions du matin tournent essentiellement autour des commentaires sans grande surprise de Jerome Powell hier et des rumeurs de plan d'investissement massif dans les infrastructures aux Etats-Unis. Les financiers ont aussi noté que les valeurs technologiques se portent mieux depuis deux séances, ce qui alimente bien sûr le débat, récurrent depuis quelques semaines, sur les meilleures typologies d'actions à entrer en portefeuille. Les indicateurs avancés européens pointent vers le bas ce matin, alors que les bourses asiatiques évoluent uniformément dans le rouge en fin de parcours.

Les temps forts économiques du jour

Les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'emploi britannique à 8h00, puis de deux statistiques américaines, l'indice de la Fed de Richmond et les ventes dans l'immobilier neuf à 15h00. Jerome Powell, décidément omniprésent, doit prononcer une allocution devant les parlementaires américains dans l'après-midi.

L'euro stagne à 1,19244 USD, comme l'once d'or autour de 1735 USD. Après ses récents accès de fièvre, le pétrole a l'air de s'assagir, à 64 USD le baril de Brent et juste en dessous de 61 USD le baril WTI. Le rendement du T-Bond ressort à 1,67% sur 10 ans, proche de ses niveaux récents. Le Bitcoin est sous pression depuis hier, à 53 200 USD.

Les principaux changements de recommandations

Altamir : Stifel démarre le suivi à l'achat en visant 28 EUR.

Bodycote : Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 790 GBp.

Bunzl : RBC passe de sousperformance à performance sectorielle en visant 2270 GBp.

GEA Group : Citigroup passe de neutre à achat en visant 42 EUR.

Hapag-Lloyd : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 111,59 EUR.

HeidelbergCement : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 77 à 81 EUR.

Interroll : Research Partners relève son objectif de cours de 2700 à 2900 CHF.

JCDecaux : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 28 EUR.

Johnson Matthey : Jefferies reprend le suivi à l'achat en visant 3875 GBp.

Kingfisher : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 360 GBp.

Prudential Plc : HSBC passe de conserver à acheter en visant 1800 GBp.

Rémy Cointreau : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 150 EUR.

Rockwool : Société Générale passe de conserver à vendre en visant 2300 DKK.

Saipem : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 2,60 EUR.

Shop Apotheke : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer en visant 230 EUR.

Tecan : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 455 à 440 CHF.

UBS Group : DZ Bank reprend le suivi à acheter.

Vesuvius : Jefferies reste acheteur avec un objectif relevé de 575 à 615 GBp.

Zur Rose : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer en visant 500 CHF.

Actualités des sociétés

En France

Annonces importantes

Veolia poursuit son offensive judiciaire sur Suez en ciblant les administrateurs.

Les autorités transalpines autorisent le rachat de Credito Valtellinese par Crédit Agricole, qui doit encore convaincre les actionnaires.

Unibail-Rodamco-Westfield a ouvert hier le centre commercial Westfield Mall of the Netherlands sur 117 000m2.

Saint-Gobain conclut un accord d'achat d'énergie durable en Amérique du Nord avec Invenergy pour 12 ans.

Euronext lance un "CAC40 ESG".

Les revenus du premier semestre fiscal de Trigano affichent une croissance de 16,5 % en données comparables.

Focus Home Interactive recrute un responsable des contenus chez Ubisoft.

Carmila précise que les restrictions réglementaires sur les grandes surfaces en France, en Espagne et en Italie concernent 51,6 % de ses loyers bruts.

Prodways lance une nouvelle matière à très haute performance pour la fabrication de masse de gouttières d'alignement transparentes en orthodontie.

Metabolic Explorer satisfait de la campagne de BSA attribués à ses actionnaires, qui ont apporté 2,77 M€ de financement brut.

Bluelinea étend son offre commerciale pour les EHPAD connectés.

Valbiotis obtient la certification ISO90001.

Tivoly, ABC Arbitrage, Theraclion, Streamwide et Invibes ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes