Best Buy enregistre une baisse plus importante de ses ventes annuelles en raison de l'inflation

Cependant, les actions de Best Buy ont bondi de 8 % dans les échanges de prémarchés après que la société ait battu les estimations de revenus pour le premier trimestre.

Son action a chuté de plus de 16 % la semaine dernière, car les géants de la vente au détail Walmart Inc. et Target Corp. ont déclaré que la flambée des prix de tout, du dentifrice à l'essence, forçait les consommateurs à privilégier les produits essentiels à la maison par rapport aux articles discrétionnaires tels que les appareils électroniques.

Best Buy a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes comparables de l'année entière chutent de 3 à 6 %, par rapport à sa prévision précédente d'une baisse de 1 à 4 %.

Elle prévoit un bénéfice par action ajusté de 8,40 $ à 9 $ pour l'exercice 2023, par rapport à sa prévision précédente de 8,85 $ à 9,15 $.

Le chiffre d'affaires total est passé de 11,64 milliards de dollars à 10,65 milliards de dollars au premier trimestre clos le 30 avril, mais a dépassé les attentes d'environ 10,41 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.