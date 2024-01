Bettina Ducat nommée co-responsable de Lombard Odier Investment Managers

Lombard Odier a annoncé la nomination de Bettina Ducat en tant que co-responsable de Lombard Odier Investment Managers à compter du 5 mars 2024. Basée à Genève, elle deviendra limited partner du groupe. Bettina Ducat co-dirigera la division de gestion d’actifs de Lombard Odier, aux côtés de Jean-Pascal Porcherot, associé-gérant.



Avant de rejoindre Lombard Odier, Bettina Ducat était directrice générale de La Financière de l'Echiquier (LFDE) et directrice générale adjointe en charge de la gestion d'actifs du groupe Primonial, "où elle a développé et diversifié avec succès l'ensemble des activités, tout en assurant l'implémentation de solutions financières innovantes et de stratégies axées sur la durabilité". Dans l'exercice de ses fonctions, elle a également géré la reprise de LFDE par la Banque Postale.