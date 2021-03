Beyonce et Taylor Swift entrent dans l'histoire des Grammy Awards

par Jill Serjeant et Lisa Richwine

LOS ANGELES, 15 mars (Reuters) - Les chanteuses Taylor Swift et Billie Eilish ont remporté les distinctions les plus convoitées dimanche soir lors de la cérémonie des Grammy Awards, au cours de laquelle Beyonce est aussi devenue l'artiste féminine la plus récompensée de l'histoire des Grammy Awards.

L'album "Folklore" de Taylor Swift, sorti de manière inattendue pendant le confinement, a remporté le Grammy Award de meilleur disque de l'année, tandis que "Everything I Wanted" de Billie Eilish a raflé la distinction très convoitée de meilleur titre de l'année.

Taylor Swift, âgée de 31 ans, est ainsi devenue la première artiste féminine à remporter trois fois le Grammy Award de meilleur album de l'année.

En décrochant quatre récompenses, dont celle de meilleur clip vidéo de l'année pour "Brown Skin Girl", Beyonce a elle porté son total à 28 Grammy Awards depuis le début de sa carrière - un record.

Les auteurs du titre "I Can't Breathe", écrit suite aux manifestations contre les violences policières et les discriminations raciales aux Etats-Unis l'an dernier et interprété par l'artiste R&B H.E.R, ont obtenu le Grammy de chanson de l'année.

La rappeuse Megan Thee Stallion, 26 ans, a été désignée meilleure nouvelle artiste et a aussi été récompensée pour sa prestation avec "Savage", un morceau auquel a participé Beyonce.

Présentée par Trevor Noah, la cérémonie a réuni un mélange de prestations pré-enregistrées et de spectacle "live" par un éventail d'artistes dont Dua Lipa, Taylor Swift, Cardi B, Post Malone ou encore DaBaby.

Organisée à la fois en intérieur et en extérieur dans le centre de Los Angeles, la réunion annuelle de l'industrie musicale américaine était privée cette année des décors élaborés et des effets spéciaux impressionnants qui accompagnent traditionnellement les principales récompenses.

Le groupe de K-Pop BTS est reparti bredouille mais a clôturé la cérémonie en interprétant depuis la Corée du Sud son titre à succès en langue anglaise "Dynamite". (version française Jean Terzian)