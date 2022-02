Beyond Meat chute sévèrement après avoir manqué les estimations des analystes. Le groupe de viande végétale dévoile une perte trimestrielle de 80 millions de dollars, plus que triplée par rapport à l'an dernier, un chiffre d'affaires en repli de 1,3 %, et des perspectives timides. Son rival canadien Maple Leaf Foods revoit aussi à la baisse ses prévisions de croissance.

