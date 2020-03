Beyond Meat : lancement d'une gamme pour le petit déjeuner

11/03/2020 | 16:41

Le fabricant américain de steaks végétaux Beyond Meat a annoncé mercredi qu'il allait renforcer son offre de produits en lançant une gamme de saucisses sans viande pour le petit déjeuner.



Disponibles en versions 'classique' et 'épicée', ces steaks à base de riz complet et de petits pois sont aromatisés à la sauge et au poivre noir et sont destinés à constituer une alternative attrayante aux saucisses de viande de porc, précise le groupe californien.



Ce lancement coïncide aussi avec la signature d'un partenariat avec Martha Stewart, la papesse du bon goût aux Etats-Unis, à l'origine de deux recettes mettant en scène le nouveau produit.



La gamme 'Beyond Breakfast Sausage' doit débarquer dans plusieurs chaînes de magasins américaines, dont Albertsons et Whole Foods, à partir de la fin du mois de mars à un prix de 4,99 dollars pour six steaks.



En baisse de plus de 5% aujourd'hui, l'action Beyond Meat a perdu plus de 15% en cinq jours. Le titre affiche néanmoins une progression de l'ordre de 20% depuis le début de l'année.



