Biden, 11 États américains pour renforcer le soutien à l'énergie éolienne offshore

Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le président Joe Biden pour lutter contre le changement climatique en développant les technologies d'énergie propre. Cet agenda a été récemment alourdi par la hausse des prix, notamment de l'essence.

L'éolien offshore est un élément majeur de cette stratégie. L'administration s'est fixé pour objectif d'atteindre une capacité de 30 gigawatts d'ici 2030, contre seulement 42 mégawatts actuellement avec deux petits projets.

"Ce partenariat soutiendra les efforts visant à fournir aux Américains une énergie plus propre et moins chère, à créer des emplois bien rémunérés et à réaliser des investissements historiques dans les nouvelles chaînes d'approvisionnement en énergie, la fabrication, la construction navale et l'entretien aux États-Unis", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Les responsables de l'administration Biden ont rencontré les gouverneurs des États et les dirigeants syndicaux à la Maison Blanche jeudi.

"C'est un véritable coup de pouce à notre sécurité énergétique", a déclaré M. Biden aux journalistes après la réunion.

Des représentants de l'administration devaient également rencontrer des raffineurs de pétrole, un jour après que M. Biden ait proposé une exonération de la taxe sur l'essence afin d'alléger le coût du carburant pour les familles et les travailleurs américains.

L'initiative sur l'énergie éolienne fournira des fonds pour créer une chaîne d'approvisionnement nationale pour l'énergie éolienne offshore et pour soutenir une flotte de navires spécialisés pour construire et entretenir les projets, a déclaré la Maison Blanche.

Les navires transportant des travailleurs et d'énormes composants sont cruciaux pour les installations éoliennes offshore. Jusqu'à ce que les États-Unis développent leur propre flotte, les développeurs d'éoliennes offshore devraient dépendre de navires construits à l'étranger.

Le Congrès envisage une législation visant à exiger que ces navires soient dotés d'équipages américains ou de marins de la nation correspondant au pavillon du navire.

L'industrie de l'éolien offshore s'oppose à cette disposition au motif qu'il n'y a actuellement pas assez de marins américains formés pour exploiter ces navires. Elle fait pression sur le Sénat pour l'exclure du projet de loi, qui a été adopté par la Chambre des représentants.

"Telle qu'elle est rédigée, la disposition de la Chambre sur l'équipage maritime est une menace existentielle pour l'avenir de l'éolien offshore aux États-Unis et le résultat immédiat serait le retard et l'annulation potentielle des 19 projets d'éolien offshore avec des contrats ou des attributions de prise d'électricité", ont déclaré plus de deux douzaines de sociétés d'éolien offshore et de groupes commerciaux dans une lettre adressée aux principaux sénateurs jeudi.

Le partenariat fédéral-étatique sur l'énergie éolienne comprend initialement le Connecticut, le Delaware, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le New Hampshire, le New Jersey, New York, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Rhode Island. Il cherchera à s'étendre aux États de l'Ouest et du Golfe à mesure que ces marchés se développeront.