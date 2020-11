Biden: Des normes commerciales mondiales nécessaires face à l'influence de la Chine

WASHINGTON, 17 novembre (Reuters) - Le président élu américain Joe Biden a déclaré lundi que les Etats-Unis devaient négocier avec leurs alliés pour mettre en place des normes commerciales mondiales pour contrer l'influence croissante de la Chine, refusant de dire s'il prendra part à un nouvel accord commercial en Asie soutenu par Pékin.

A la question de savoir si les Etats-Unis signeraient le Partenariat économique régional global (RCEP) conclu dimanche autour des pays d'Asie du Sud-Est, Joe Biden a dit ne pas pouvoir évoquer pour l'heure la politique commerciale américaine car il n'a pas encore pris place à la Maison blanche.

"Nous représentons 25% (...) de l'économie dans le monde. Nous devons être alignés avec d'autres démocraties, pour 25% supplémentaires voire davantage, afin que nous puissions fixer la feuille de route au lieu de voir la Chine et d'autres dicter les conclusions parce qu'ils ont le champ libre", a déclaré l'ancien sénateur et vice-président américain.

La cérémonie de signature du RCEP, dimanche dans la capitale vietnamienne Hanoï, a donné naissance au plus vaste bloc mondial de libre-échange, couvrant 30% de l'économie mondiale et 30% de la population mondiale. La Chine, le Japon et la Corée du Sud font partie des signataires.

Il s'agit d'un revers de plus pour l'influence des Etats-Unis dans la région, après que le président sortant Donald Trump a quitté en 2017 le Partenariat transpacifique (TPP), qui fût négocié par Washington lorsque Joe Biden était vice-président.

Joe Biden a déclaré avoir un projet commercial complet dont il discutera le 21 janvier prochain, soit au lendemain de son investiture à la présidence américaine. Des conseillers ont fait savoir récemment qu'il n'entendait pas supprimer d'emblée les droits de douane visant les produits importés de Chine. (David Lawder; version française Jean Terzian)