Biden État de l'Union : Arrêtez de vous battre, amis républicains

Le premier discours de M. Biden devant une session conjointe du Congrès depuis que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants suivra les thèmes qu'il a maintes fois mis en avant depuis son entrée en fonction.

L'AMERIQUE, LA GRANDE

"L'histoire de l'Amérique est une histoire de progrès et de résilience... Nous sommes le seul pays qui est sorti de chaque crise plus fort que lorsque nous y sommes entrés. C'est ce que nous faisons à nouveau."

"Aujourd'hui, le COVID ne contrôle plus nos vies. Et il y a deux ans, notre démocratie a fait face à sa plus grande menace depuis la guerre civile. Aujourd'hui, bien que meurtrie, notre démocratie reste intacte et inébranlable."

L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE

"Il y a deux ans, notre économie vacillait. Alors que je me tiens ici ce soir, nous avons créé un nombre record de 12 millions de nouveaux emplois - plus d'emplois créés en deux ans qu'aucun président n'en a jamais créés en quatre ans. Il y a deux ans, le COVID avait fermé nos entreprises, fermé nos écoles et nous avait volé tant de choses."

"Mon plan économique consiste à investir dans les endroits et les gens qui ont été oubliés. Au milieu des bouleversements économiques des quatre dernières décennies, trop de gens ont été laissés pour compte ou traités comme s'ils étaient invisibles."

"C'est peut-être vous qui regardez chez vous. Vous vous souvenez des emplois qui ont disparu. Et vous vous demandez si un chemin existe encore pour que vous et vos enfants puissiez avancer sans déménager. Je comprends."

"C'est pourquoi nous construisons une économie où personne n'est laissé pour compte. Les emplois reviennent, la fierté revient grâce aux choix que nous avons faits au cours des deux dernières années. C'est un plan en col bleu pour reconstruire l'Amérique et faire une réelle différence dans vos vies."

APPELS AUX RÉPUBLICAINS

"A mes amis républicains, si nous avons pu travailler ensemble lors du dernier Congrès, il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas travailler ensemble dans ce nouveau Congrès. Le peuple nous a envoyé un message clair. Se battre pour le plaisir de se battre, le pouvoir pour le plaisir du pouvoir, le conflit pour le plaisir du conflit, ne nous mène nulle part."

"Et cela a toujours été ma vision pour le pays : restaurer l'âme de la nation, reconstruire l'épine dorsale de l'Amérique : la classe moyenne, unir le pays. Nous avons été envoyés ici pour finir le travail !"