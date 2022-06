Biden accepte de fournir à l'Ukraine des missiles de plus longue portée

Les États-Unis fournissent à l'Ukraine des systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité qui peuvent frapper avec précision des cibles situées à 80 km de distance, après que l'Ukraine a donné des "assurances" qu'elle n'utilisera pas ces missiles pour frapper à l'intérieur de la Russie, ont déclaré de hauts responsables de l'administration.

Dans une tribune du New York Times publiée mardi, M. Biden a déclaré que l'invasion de l'Ukraine par la Russie prendra fin par la diplomatie, mais que les États-Unis doivent fournir des armes et des munitions importantes pour donner à l'Ukraine le plus grand poids possible à la table des négociations.

"C'est pourquoi j'ai décidé que nous fournirons aux Ukrainiens des systèmes de roquettes et des munitions plus avancés qui leur permettront de frapper plus précisément des cibles clés sur le champ de bataille en Ukraine", a écrit M. Biden.

Le paquet comprend également des munitions, des radars de contre-feu, un certain nombre de radars de surveillance aérienne, des missiles antichars Javelin supplémentaires, ainsi que des armes antiblindage, ont indiqué des responsables.

Les responsables ukrainiens ont demandé aux alliés des systèmes de missiles à plus longue portée, capables de tirer un barrage de roquettes à des centaines de kilomètres, dans l'espoir de renverser le cours de la guerre qui dure depuis trois mois.

Mardi, Biden a déclaré aux journalistes que "nous n'allons pas envoyer à l'Ukraine des systèmes de roquettes qui frappent en Russie".

Il n'a pas exclu de fournir un système d'armes spécifique, mais a plutôt semblé poser des conditions sur la façon dont ils pourraient être utilisés. Biden veut aider l'Ukraine à se défendre mais s'est opposé à fournir des armes que l'Ukraine pourrait utiliser pour attaquer la Russie.

Des milliers de personnes ont été tuées en Ukraine et des millions d'autres déplacées depuis l'invasion russe du 24 février, que Moscou appelle une "opération militaire spéciale" visant à "dénazifier" son voisin. L'Ukraine et ses alliés occidentaux considèrent qu'il s'agit d'un prétexte sans fondement pour une guerre visant à s'emparer d'un territoire.

L'Occident s'est montré de plus en plus disposé à donner à l'Ukraine des armes à plus longue portée, notamment des obusiers M777, alors que ses forces combattent les Russes avec plus de succès que les responsables du renseignement ne l'avaient prévu.

Mais les services de renseignement américains ont également mis en garde contre les risques croissants, notamment en raison d'un décalage entre les ambitions apparentes du président russe Vladimir Poutine et les performances de son armée.

L'Ukraine a commencé à recevoir des missiles antinavires Harpoon du Danemark et des obusiers automoteurs des États-Unis, a déclaré samedi le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov.