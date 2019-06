Biden accuse Trump d'avoir mis les USA dans une situation "horrible"

MIAMI, 28 juin (Reuters) - L'ancien vice-président des Etats-Unis, Joe Biden, favori dans la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020, a accusé jeudi le président républicain Donald Trump d'avoir plongé le pays dans une "situation horrible".

"Il y a une terrible inégalité salariale", a déclaré Joe Biden lors d'un débat télévisé organisé à Miami réunissant dix candidats à l'investiture démocrate, dont Bernie Sanders qui partageait la vedette avec Biden, au centre de l'estrade.

Un premier débat avait opposé mercredi soir dix autres candidats parmi lesquels la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, qui a prôné un système d'assurance maladie pour tous financé par le gouvernement, se démarquant ainsi de la plupart de ses rivaux. Tous ont convenu qu'il ne fallait pas que Donald Trump soit réélu à la présidence des Etats-Unis.

En plus de Biden et de Sanders, donnés respectivement en première et deuxième position dans les sondages, prenaient part à ce deuxième la sénatrice de Californie, Kamala Harris, le maire de South Bend, dans l'Indiana, Pete Buttigieg, et six candidats crédités de 1% d'intentions de vote ou moins.

(James Oliphant; Jean Terzian pour le service français)