Biden affirme que la Russie commet un génocide en Ukraine

M. Biden a utilisé le terme génocide, une escalade significative de la rhétorique du président, lors d'un discours dans une usine d'éthanol dans l'Iowa et a ensuite maintenu cette description alors qu'il se préparait à monter à bord d'Air Force One.

"Oui, j'ai appelé cela un génocide parce qu'il est devenu de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d'effacer l'idée de pouvoir être ukrainien et les preuves s'accumulent", a déclaré M. Biden aux journalistes mardi.

"Nous laisserons les juristes décider au niveau international si cela peut être qualifié ou non, mais il me semble que c'est le cas".

Biden a qualifié à plusieurs reprises Poutine de criminel de guerre, mais mardi, c'était la première fois qu'il accusait la Russie de génocide.

La Russie a nié à plusieurs reprises avoir ciblé des civils et a déclaré que les allégations ukrainiennes et occidentales de crimes de guerre étaient inventées pour discréditer les forces russes.

De nombreuses villes dont la Russie s'est retirée dans le nord de l'Ukraine étaient jonchées de corps de civils tués dans ce que Kiev appelle une campagne de meurtres, de torture et de viols.

Le Kremlin affirme avoir lancé une "opération militaire spéciale" le 24 février pour démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine. Kiev et ses alliés occidentaux rejettent cette affirmation comme un faux prétexte.

L'incursion de Moscou, longue de près de sept semaines, la plus grande attaque contre un État européen depuis 1945, a vu plus de 4,6 millions de personnes fuir à l'étranger, a tué ou blessé des milliers de personnes et a conduit à l'isolement quasi total de la Russie sur la scène mondiale.

Mardi, M. Poutine a profité de ses premiers commentaires publics sur le conflit depuis plus d'une semaine pour dire que la Russie poursuivrait son opération de manière "rythmée et calme", et s'est dit confiant que ses objectifs, notamment en matière de sécurité, seraient atteints.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s'est moqué de Poutine dans une allocution matinale mercredi : "Comment un plan qui prévoit la mort de dizaines de milliers de leurs propres soldats en un peu plus d'un mois de guerre a-t-il pu voir le jour ?"

Poutine a déclaré que les négociations de paix par intermittence "ont à nouveau abouti à une situation sans issue pour nous."

Pendant ses commentaires, Poutine a souvent semblé divaguer ou bégayer. Ce n'est qu'occasionnellement qu'il a adopté l'attitude glaciale et confiante qui a été sa marque de fabrique pendant plus de 22 ans en tant que leader de la Russie.

Poutine, qui était omniprésent à la télévision russe dans les premiers jours de la guerre, s'était largement retiré de la scène publique depuis le retrait de la Russie du nord de l'Ukraine il y a deux semaines.

UN ALLIÉ DE POUTINE DÉTENU

Zelenskiy a dit à la Russie de libérer les prisonniers de guerre si elle veut que l'allié politique le plus en vue du Kremlin dans le pays soit libéré.

L'Ukraine a déclaré que Viktor Medvedchuk, le chef du parti d'opposition Plate-forme - Pour la vie, avait été appréhendé. En février, les autorités ont déclaré qu'il avait échappé à l'assignation à résidence après l'ouverture d'un dossier de trahison.

L'homme politique qui affirme que Poutine est le parrain de sa fille a nié tout acte répréhensible. Un porte-parole n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

"Je propose à la Fédération de Russie : échangez votre homme contre nos hommes et nos filles actuellement détenus en captivité en Russie", a déclaré Zelenskiy dans son discours.

À côté d'une photo de Medvedchuk menotté, le chef du service de sécurité ukrainien, Ivan Bakanov, a déclaré sur Facebook que des agents "ont mené cette opération spéciale à plusieurs niveaux, rapide comme l'éclair et dangereuse" pour l'arrêter.

Un porte-parole du Kremlin a été cité par l'agence de presse Tass comme ayant vu la photo et ne pouvant dire si elle était authentique.

La Russie affirme qu'elle vise désormais à capturer davantage de territoires pour le compte des séparatistes dans deux provinces orientales, connues sous le nom de Donbas. Cela inclut le port de Mariupol, qui a été réduit à un terrain vague sous le siège russe.

L'Ukraine affirme que des dizaines de milliers de civils ont été piégés à l'intérieur de cette ville sans aucun moyen de faire entrer de la nourriture ou de l'eau, et accuse la Russie de bloquer les convois d'aide.

Alors que la Russie redouble d'efforts dans l'est, le gouverneur de la région de Luhansk, Serhiy Gaidai, a exhorté les habitants à évacuer.

"Il est bien plus effrayant de rester et de brûler dans son sommeil à cause d'un obus russe", a-t-il écrit sur les médias sociaux.

Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région orientale de Donetsk, qui comprend Mariupol, a déclaré avoir vu des rapports d'incidents sur une possible utilisation d'armes chimiques dans la ville, mais ne pouvait pas les confirmer.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont déclaré qu'ils essayaient de vérifier ces rapports. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a déclaré qu'elle suivait de près la situation.

La production, l'utilisation et le stockage d'armes chimiques sont interdits par la Convention sur les armes chimiques de 1997.

Le ministère russe de la défense n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. Les forces séparatistes soutenues par la Russie dans l'est ont nié avoir utilisé des armes chimiques à Mariupol, a rapporté l'agence de presse Interfax.

Les États-Unis devraient annoncer une aide militaire supplémentaire de 750 millions de dollars, ont déclaré deux responsables à Reuters, incluant probablement des systèmes d'artillerie lourde au sol pour l'Ukraine, notamment des obusiers, signe que la guerre devrait s'éterniser.