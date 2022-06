Biden annonce une nouvelle aide militaire de 700 millions de dollars pour l'Ukraine

"Les États-Unis se tiendront aux côtés de nos partenaires ukrainiens et continueront à fournir à l'Ukraine des armes et des équipements pour se défendre", a déclaré M. Biden dans un communiqué.

Biden a annoncé le projet de donner à l'Ukraine des systèmes de roquettes de précision HIMARS après avoir reçu l'assurance de Kiev qu'elle ne les utiliserait pas pour frapper des cibles à l'intérieur du territoire russe. Biden a imposé cette condition pour tenter d'éviter l'escalade de la guerre en Ukraine.

L'Ukraine recherchait des systèmes de lancement de roquettes multiples (MLRS) tels que les HIMARS M270 et M142 - tous deux fabriqués par Lockheed Martin - afin de disposer d'une plus grande puissance de feu à plus longue portée pour frapper les concentrations de troupes russes et les stocks d'armes à l'arrière de la Russie.

Les roquettes à plus longue portée recherchées par l'Ukraine auraient pu avoir une portée de 300 miles - bien au-delà des munitions d'obusiers. Les roquettes que l'administration Biden a acceptées ont une portée plus courte que les roquettes de l'ère soviétique dont l'Ukraine dispose actuellement en quantité limitée.

"Les Ukrainiens nous ont donné l'assurance qu'ils n'utiliseront pas ces systèmes contre des cibles situées sur le territoire russe", a déclaré M. Blinken lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

Jonathan Finer, conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré plus tôt que Washington pensait que le système répondrait aux besoins de Kiev.

"Il s'agit d'un conflit défensif que les Ukrainiens mènent. Les forces russes sont sur leur territoire", a déclaré Finer dans une interview à CNN.

Il y a des cibles importantes que les Ukrainiens ne peuvent pas atteindre avec les armes dont ils disposent actuellement, a déclaré Finer, et le système de roquettes fera une grande différence dans le conflit dans le sud-est du pays, où les forces russes sont actuellement concentrées.

Outre les roquettes, le nouveau paquet comprend des munitions, des radars de contre-feux, un certain nombre de radars de surveillance aérienne, des missiles antichars Javelin supplémentaires, ainsi que des armes antiblindage, selon les responsables.

Les responsables ukrainiens ont demandé aux alliés des systèmes de missiles à plus longue portée dans l'espoir de renverser le cours de la guerre, qui en est à son quatrième mois.

La Russie a déclaré que les États-Unis ajoutaient de l'huile sur le feu en fournissant à l'Ukraine des roquettes avancées. M. Finer a déclaré que M. Biden avait averti le président russe Vladimir Poutine directement, et publiquement, des conséquences de toute invasion de l'Ukraine.

"Nous faisons exactement ce que nous avons dit que nous ferions", a déclaré Finer. "La Russie s'est attirée elle-même des ennuis en lançant une invasion dans un pays souverain à partir de son territoire".

Des milliers de personnes ont été tuées en Ukraine et des millions d'autres déplacées depuis l'invasion russe du 24 février.

Alors que les États-Unis et leurs alliés fournissent à l'Ukraine des armes de plus en plus sophistiquées, Washington a eu des discussions avec Kiev sur le danger d'une escalade si elle frappe au cœur de la Russie, ont déclaré à Reuters des responsables américains et diplomatiques.