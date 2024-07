WASHINGTON, 14 juillet (Reuters) - Le président Joe Biden a une nouvelle fois condamné dimanche la tentative d'assassinat dont a été victime son rival républicain Donald Trump et a ordonné un examen indépendant du dispositif de sécurité pendant le meeting en Pennsylvanie.

Lors d'une courte allocution prononcée à la Maison Blanche, Joe Biden a indiqué qu'il s'adresserait plus longuement au peuple américain dimanche soir (dans la nuit en France) pour l'appeler à l'unité.

"L'unité est l'objectif le plus insaisissable qui soit, mais rien n'est plus important que cela en ce moment - l'unité. Nous débattrons et nous serons en désaccord. Cela ne changera pas. Mais nous ne perdrons pas de vue ce que nous sommes en tant qu'Américains", a-t-il déclaré.

Joe Biden a déclaré qu'il avait eu une brève mais bonne conversation avec Donald Trump dans la nuit de samedi à dimanche et qu'il était "sincèrement reconnaissant qu'il se porte bien et se rétablisse".

Le président des Etats-Unis, qui venait de s'entretenir avec des responsables des Secret Services et du FBI, a indiqué qu'il avait ordonné un réexamen des mesures de sécurité de la campagne électorale à la lumière des évènements en Pennsylvanie.

"Il n'y a pas de place en Amérique pour ce type de violence ou pour toute autre violence d'ailleurs. Une tentative d'assassinat est contraire à tout ce que nous défendons (...) en tant que nation - tout", a-t-il dit. (Reportage de Nandita Bose and Steve Holland, version française Tangi Salaün)