Biden applaudit les plans de l'OTAN de la Finlande et de la Suède alors que la Turquie s'y oppose

M. Biden, qui a rallié l'Occident pour qu'il tienne tête à la Russie après son invasion de l'Ukraine, a rejoint le Premier ministre suédois Magdalena Andersson et le président finlandais Sauli Niinist dans une roseraie ensoleillée de la Maison Blanche, ornée des drapeaux de leurs pays, en signe d'unité et de soutien.

"La Finlande et la Suède rendent l'OTAN plus forte", a déclaré M. Biden. "Ce sont des démocraties fortes et solides, et une OTAN forte et unie est le fondement de la sécurité de l'Amérique."

M. Biden a déclaré que son administration soumettait des documents au Congrès américain pour une approbation rapide une fois que les membres de l'OTAN auraient donné leur feu vert aux deux pays.

"Ils répondent à toutes les exigences de l'OTAN et même plus", a déclaré le président. "L'arrivée de deux nouveaux membres de l'OTAN dans le Grand Nord renforcera la sécurité de notre alliance et approfondira notre coopération en matière de sécurité dans tous les domaines."

La Turquie a exprimé une forte opposition à l'ascension des pays nordiques, pressant la Suède de cesser de soutenir les militants kurdes qu'elle considère comme faisant partie d'un groupe terroriste et les deux pays de lever leurs interdictions sur certaines ventes d'armes à la Turquie.

Les 30 membres de l'OTAN doivent approuver tout nouvel entrant. Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter jeudi que la Turquie avait dit à ses alliés qu'elle rejetterait l'adhésion de la Suède et de la Finlande.

Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, s'adressant aux journalistes à bord d'Air Force One en route pour l'Asie, a déclaré que les dirigeants de la Suède et de la Finlande avaient indiqué qu'ils prévoyaient de parler directement à Erdogan et que Washington était prêt à soutenir ce processus.

"Nous pensons que les préoccupations turques concernant l'adhésion de la Suède et de la Finlande qui ont été exprimées par le président Erdogan et d'autres personnes peuvent être abordées et peuvent être résolues", a déclaré M. Sullivan.

A la question de savoir s'il était prévu que Biden s'engage directement avec Erdogan sur cette question, Sullivan a répondu : "Pas pour le moment".

Le président finlandais a déclaré à la Maison Blanche que son pays était ouvert à la discussion sur toutes les préoccupations de la Turquie, et s'est engagé à "s'engager pour la sécurité de la Turquie tout comme la Turquie s'engagera pour notre sécurité" en tant qu'allié de l'OTAN.

"Nous prenons le terrorisme au sérieux", a déclaré M. Niinist.

Pendant des décennies, la Suède et la Finlande se sont tenues en dehors de l'alliance militaire de l'époque de la guerre froide, conçue pour dissuader les menaces de l'Union soviétique, mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a renforcé les préoccupations en matière de sécurité.

La situation en Ukraine "nous rappelle les jours les plus sombres de l'histoire européenne", a déclaré M. Andersson. "En temps sombre, il est bon de se retrouver entre amis proches".

Des conversations entre la Suède, la Finlande et la Turquie ont eu lieu pour répondre aux préoccupations d'Ankara, avec les États-Unis impliqués dans l'effort. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes mercredi que les responsables américains étaient confiants dans la possibilité de répondre aux préoccupations de la Turquie, et Biden a déclaré aux journalistes : "Je pense que nous allons nous en sortir" sur cette question.

Le soutien sans réserve de M. Biden a permis aux États-Unis d'approuver de manière ferme et délibérée les candidatures de la Finlande et de la Suède. Il a fait passer la réunion juste avant son départ pour l'Asie et a accordé aux deux dirigeants un temps de parole dans la roseraie, soulignant ainsi ce soutien.

Les remarques de Biden ont également envoyé un signal au président russe Vladimir Poutine. Lundi, ce dernier a déclaré que l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN ne constituait pas une menace pour la Russie, mais a averti que Moscou réagirait si l'alliance renforçait l'infrastructure militaire des nouveaux membres nordiques.

Jeudi, M. Biden a déclaré que l'adhésion de nouveaux membres à l'OTAN ne constituait une menace pour aucune nation. "Cela ne l'a jamais été", a-t-il déclaré.