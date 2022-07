Biden apporte de l'aide aux Palestiniens mais pas de nouveau plan de paix

M. Biden réaffirmera son soutien à une solution à deux États au conflit qui dure depuis des décennies et dévoilera un nouveau paquet d'assistance économique et technique pour les Palestiniens, mais on ne s'attend pas à une percée politique majeure.

"Il y a des réalités pratiques sur le terrain dont nous sommes très conscients. Nous ne sommes donc pas venus avec un plan descendant, mais nous avons toujours dit que si les parties sont prêtes à discuter, et nous pensons qu'elles le devraient, nous serons là, juste à côté d'elles", a déclaré le responsable.

M. Biden devrait rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas à Bethléem avant de partir pour l'Arabie saoudite pour la deuxième étape de son voyage.

Avant même sa visite, les dirigeants palestiniens avaient accusé l'administration de M. Biden de donner la priorité à l'intégration d'Israël dans un arrangement de sécurité régional avec les pays arabes par rapport à leurs préoccupations, notamment l'autodétermination et la poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée.

Jeudi, alors que Biden et le Premier ministre israélien Yair Lapid annonçaient le renforcement des liens de sécurité dans leur "Déclaration de Jérusalem", des manifestations ont eu lieu en Cisjordanie et à Gaza contre sa visite.

Les responsables de l'administration Biden ont rejeté les accusations d'inaction de la part des Palestiniens, soulignant un revirement des coupes de financement et du gel diplomatique imposés par l'ancien président Donald Trump.

"Il n'y avait vraiment aucun lien, aucune discussion avec les Palestiniens, le financement avait été entièrement coupé, il n'y avait vraiment aucune perspective de discussions politiques d'aucune sorte", a déclaré le fonctionnaire.

Il a ajouté que la démarche visant à approfondir l'intégration régionale d'Israël "n'est pas ... un moyen de contourner cette question fondamentale."

Avec peu de perspectives de progrès politique, l'accent sera probablement mis sur les nouvelles mesures de financement et d'assistance technique que Biden dévoilera.

Outre une contribution pluriannuelle allant jusqu'à 100 millions de dollars pour les hôpitaux de Jérusalem-Est, il annoncera des mesures visant à mettre à niveau les réseaux de télécommunications en Cisjordanie et à Gaza pour atteindre les normes 4G à haut débit d'ici la fin 2023, ainsi que d'autres mesures destinées à faciliter les déplacements entre la Cisjordanie et la Jordanie voisine.

En outre, un financement distinct de 201 millions de dollars sera accordé par l'intermédiaire de l'agence de secours des Nations unies UNRWA pour aider les réfugiés palestiniens.

Une solution à deux États, avec un État palestinien indépendant aux côtés de l'État d'Israël existant, est depuis longtemps la solution privilégiée par la communauté internationale. Mais elle est apparue comme une perspective de plus en plus lointaine, avec un durcissement des attitudes et une diminution du soutien des deux côtés.

Jeudi, Biden et Lapid ont tous deux exprimé leur soutien au modèle à deux États. Mais avec des élections en Israël en novembre et peu de soutien pour arrêter l'expansion des colonies israéliennes sur les terres de Cisjordanie que les Palestiniens veulent pour un futur État, les perspectives immédiates d'un accord semblent éloignées.