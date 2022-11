Biden au Cambodge alors que les dirigeants mondiaux participent au sommet de l'Asie du Sud-Est

Le Cambodge accueille le sommet annuel de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et un sommet parallèle de l'Asie de l'Est. Le bloc régional s'entretient avec une foule de dirigeants.

M. Biden, le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le Premier ministre australien Anthony Albanese font partie des dirigeants qui doivent avoir des entretiens séparés avec le bloc samedi. Le Premier ministre chinois Li Keqiang et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol ont rencontré les dirigeants de l'ANASE vendredi.

Le président américain se concentrera sur la région indo-pacifique et parlera de l'engagement des États-Unis en faveur d'un ordre international fondé sur des règles en mer de Chine méridionale lors de ses discussions, ont déclaré de hauts responsables de l'administration en début de semaine.

Certains analystes ont minimisé les attentes d'une évolution spectaculaire de la présence de M. Biden aux réunions de l'ANASE, mais ont noté qu'elle apportait davantage de preuves de la manière dont les États-Unis revenaient à une "diplomatie normale".

"Le président Trump n'a pas assisté à un seul sommet de l'Asie de l'Est pendant ses quatre années de mandat", a déclaré Greg Poling, responsable du programme Asie du Sud-Est au Center for Strategic and International Studies de Washington.

L'un des résultats de ce voyage serait l'élévation du partenariat entre les États-Unis et l'ANASE au rang de partenariat stratégique global, a-t-il noté.

"Cela ne signifie rien de concret, mais symboliquement, cela place les États-Unis au même niveau que la Chine", a déclaré M. Poling.

Le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, participera également à certaines réunions, tandis que le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dmytro Kuleba, est également au Cambodge après avoir signé un traité d'amitié et de coopération avec l'ANASE, Kyiv cherchant à renforcer ses liens avec le bloc.

Les responsables s'attendent à ce qu'un certain nombre de sommets dans la région au cours des sept prochains jours soient difficiles, les discussions devant également porter sur la guerre en Ukraine, le climat et les tensions régionales sur la mer de Chine méridionale. Les dirigeants du G20 se réunissent à Bali la semaine prochaine et le forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) se tiendra ensuite à Bangkok.

Vendredi, les dirigeants de l'ANASE ont lancé un "avertissement" au Myanmar pour qu'il fasse des progrès mesurables sur un plan de paix, sous peine d'être exclu des réunions du bloc, alors que le chaos social et politique s'intensifie dans le pays.