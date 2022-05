Biden cherche à garder la Chine en ligne de mire en accueillant les dirigeants de l'ANASE

Un sommet de deux jours avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), qui compte 10 pays, commence par un dîner à la Maison Blanche jeudi, avant des discussions au Département d'État vendredi.

Jusqu'à huit des dix dirigeants de l'ASEAN sont attendus. Le dirigeant du Myanmar a été exclu suite à un coup d'État l'année dernière et les Philippines sont en transition après une élection.

Ce sera la première fois que les dirigeants de l'ANASE, créée pendant les jours les plus sombres de la guerre froide, se réunissent en groupe à la Maison Blanche. Le président Barack Obama a été le dernier dirigeant américain à les accueillir, à Sunnylands en Californie en 2016.

Le sommet a lieu avant la visite de Biden en Corée du Sud et au Japon, du 20 au 24 mai, qui comprendra des réunions avec les autres dirigeants du groupement de pays du Quadrilatère - l'Inde, l'Australie et le Japon - qui partagent les préoccupations des États-Unis quant aux ambitions de la Chine d'étendre son influence dans la région et dans le monde.

Kate Rebholz, ambassadrice américaine par intérim auprès de l'ANASE, a déclaré au Stimson Center de Washington que le sommet déboucherait sur "une déclaration de vision ambitieuse et tournée vers l'avenir des États-Unis et de l'ANASE" et sur de nouvelles initiatives, notamment des partenariats en matière de santé publique, de climat et de croissance économique.

Cependant, les analystes et les diplomates ne s'attendent pas à des avancées spectaculaires lors de ce qui s'annonce comme un sommet largement symbolique. Selon eux, l'un des principaux titres de l'actualité sera probablement l'élévation du "partenariat stratégique" actuel entre les États-Unis et l'ANASE par l'ajout d'un mot pour en faire un partenariat stratégique "global", l'alignant ainsi sur la description des liens de l'ANASE avec l'Australie et la Chine.

Mais le fait que le sommet ait eu lieu malgré l'énorme distraction de l'Ukraine visait carrément la Chine, qui, selon Washington, reste son principal défi de politique étrangère à long terme, indépendamment des actions de la Russie.

"La réunion est le message ... que les États-Unis sont en fait capables de marcher et de mâcher un chewing-gum en même temps, et qu'ils ne sont pas distraits", a déclaré Bilahari Kausikan, ancien secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères de Singapour, lors de l'événement Stimson.

Les responsables américains affirment que la Maison Blanche cherchera à obtenir davantage de soutien pour ses efforts en Ukraine et se penchera sur le voyage de M. Biden au Japon et en Corée du Sud ce mois-ci, ainsi que sur les visites prévues en Asie du Sud-Est plus tard dans l'année.

Le coordinateur Indo-Pacifique de la Maison Blanche, Kurt Campbell, a déclaré lundi qu'il y aurait des discussions "substantielles" avec l'ANASE sur la technologie, l'éducation, les infrastructures, et que Washington annoncerait bientôt des plans pour mieux combattre la pêche illégale dans le Pacifique.

Les pays de l'ANASE, dont plusieurs ont des revendications concurrentes avec la Chine en mer de Chine méridionale, accueilleront probablement favorablement de telles initiatives et sont globalement désireux de renforcer les liens avec Washington.

LES ÉTATS-UNIS "TOMBENT À PLAT" EN MATIÈRE D'ÉCONOMIE

Cependant, ils ont été frustrés par le retard des États-Unis à détailler des plans d'engagement économique depuis que l'ancien président Donald Trump a quitté un pacte commercial régional en 2017.

Lors d'un sommet virtuel avec l'ASEAN en octobre dernier, M. Biden a déclaré que Washington entamerait des discussions sur l'élaboration d'un cadre économique régional, mais les diplomates affirment que ce sujet ne sera probablement abordé que de manière périphérique cette semaine.

L'ambassadeur du Japon à Washington a déclaré que le cadre économique indo-pacifique (IPEF) de Biden serait probablement lancé officiellement au Japon, mais que ses détails étaient encore en discussion.

Selon les analystes et les diplomates, seuls deux des dix pays de l'ANASE - Singapour et les Philippines - devraient faire partie du premier groupe de pays à s'engager dans les négociations dans le cadre de l'IPEF, qui ne propose pas actuellement l'accès élargi au marché que les pays asiatiques recherchent, compte tenu de la préoccupation de Biden pour les emplois américains.

Il y a également eu une certaine frustration du fait que les dirigeants de l'ANASE auront peu de temps personnel avec Biden, aucune réunion bilatérale n'ayant été annoncée.

Un conseiller du Premier ministre cambodgien Hun Sen, en poste depuis 1985 mais qui effectue sa première visite à la Maison Blanche, a déclaré à Reuters que Biden devrait passer plus de temps avec les dirigeants s'il voulait vraiment renforcer les liens avec la région.

Kao Kim Hourn a déclaré que le Cambodge, qui entretient des liens économiques étroits avec la Chine, ne "choisirait pas son camp" entre Washington et Pékin, bien que les investissements américains dans son pays soient en augmentation. De même, l'ANASE travaille avec les deux en vertu de son principe d'"inclusivité", a-t-il déclaré.

Selon les analystes, même si les pays de l'ANASE partagent les préoccupations des États-Unis à l'égard de la Chine, ils restent prudents quant à une prise de position plus ferme avec Washington, étant donné leurs liens économiques prédominants avec Pékin et les incitations économiques limitées des États-Unis.

"Les États-Unis font un travail assez solide sur la politique et la sécurité, mais ils tombent à plat sur l'économie", a déclaré Gregory Poling du Centre d'études stratégiques et internationales de Washington.

"Ils ne peuvent pas concurrencer efficacement la Chine s'ils n'apportent que des armes et de la diplomatie à la table. Elle doit apporter de l'argent liquide, pour dire les choses crûment, et nous n'avons pas été bons pour cela."