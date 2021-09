Bourse de Paris : Biden cherche à reprendre la main

Peut-être Joe Biden a-t-il senti qu'il fallait occuper le terrain et secouer un peu tout le monde. Le président américain n'a pas vraiment pris de pincettes en interpelant ses compatriotes non vaccinés. "Nous avons été patients. Mais notre patience a des limites, votre refus nous a tous coûté", a-t-il lancé hier, en parallèle de l'annonce de mesures plus strictes pour contenir la pandémie et favoriser l'activité économique. Biden a aussi discuté au téléphone avec son homologue chinois Xi. La teneur réelle des débats est bien sûr inconnue, mais les communiqués publiés par les deux camps par la suite s'emploient à montrer que le dialogue a été franc et "profond". La télévision d'Etat chinoise a indiqué que Xi a appelé à un retour à des relations normales entre les deux pays.

Pour terminer la semaine, je propose de parler de la Fed. Je sais, je sais, tout le monde parle tout le temps de la Fed sur les marchés. Mais le sujet du jour est plus sulfureux. Vous avez peut-être lu cette semaine que les médias américains ont brocardé, certains avec plus de virulence que d'autres, les investissements boursiers d'Eric Rosengren et Robert Kaplan. Les deux hommes sont des investisseurs plutôt actifs sur les marchés, ne serait-ce que par les sommes engagées. Le problème, c'est que le premier préside la Fed de Boston et le second la Fed de Dallas, et que l'on est en droit de penser qu'ils disposent de certaines informations avant les autres. En réalité, ces investissements ne contreviennent pas aux règles d'éthique de la banque centrale et sont rendus publics. Mais ils créent malgré tout un malaise. A tel point que Kaplan et Rosengren ont annoncé qu'ils allaient céder d'ici la fin du mois leurs positions en actions individuelles. Leurs communiqués respectifs expliquent que leurs investissements ont respecté le code de déontologie de la Fed, mais qu'ils jugent préférable de solder les positions afin je cite "d'éviter ne serait-ce que l'apparence d'un conflit d'intérêts". Les deux hommes ont utilisé cette même expression un peu alambiquée, qui montre qu'ils ne sont pas vraiment à l'aise. Personnellement, je ne suis pas tellement à l'aise non plus avec l'idée que les banquiers centraux aient si peu de restrictions statutaires, sans même parler d'une certaine forme de bon sens moral. Un historien cité par le New York Times souligne que c'est sans doute le système d'éthique de la Fed qui est à revoir, car il est construit sur une conception très étroite du rôle d'une banque centrale. Maintenant qu'elles font la pluie et le beau temps sur les marchés, il serait peut-être temps de dépoussiérer le règlement. En tout cas cette affaire n'est pas de nature à atténuer les critiques qui visent ces institutions.

Christine Lagarde n'a pas eu hier à évoquer son patrimoine boursier, mais elle a entériné un rythme de rachat d'actifs moins élevé pour la Banque centrale européenne. "Cette annonce est déjà observée en pratique car la BCE a réduit de 80 à 65 milliards d’euros ses rachats d’actifs PEPP depuis début août", note le stratégique d'Oddo BHF Arthur Jurus. Par conséquent, elle n'a pas vraiment troublé les investisseurs. La banque a aussi relevé ses prévisions de croissance et d'inflation. S'il y a eu quelques mouvements sur les marchés autour de l'annonce hier, aucun gros déséquilibre n'a finalement perduré. La réaction du marché s'est révélée plutôt positive.

Les marchés européens vont progresser dans les premiers échanges ce matin. Les indicateurs avancés de Wall Street sont bien ancrés dans le vert pour l'instant, tandis que l'Asie a terminé la semaine sur une note positive. La statistique la plus en vue du jour est attendue à 14h30 avec les prix à la production d'août aux Etats-Unis, qui apporteront de l'eau au moulin du débat sur l'inflation.

Les temps forts économiques du jour

Une nouvelle estimation de l'inflation allemande d'août (8h00) et la production industrielle française de juillet (8h45) précéderont les prix à la production d'août (14h30) et les stocks des grossistes de juillet (16h00) aux Etats-Unis.

Les annonces de la BCE hier n'ont eu qu'une brève influence sur la paire euro / dollar, qui évolue à 1,1829 ce matin. L'once d'or remonte doucement vers 1800 USD. Le pétrole regagne du terrain, à 71,86 USD le baril de Brent et à 68,46 USD le baril WTI. Sur le marché de la dette souveraine, les rendements se détendent, avec une OAT française qui repasse à -0,04% sur 10 ans, un Bund qui évolue à -0,36% et un T-Bond rémunéré 1,31%. Le Bitcoin navigue entre 46 500 et 47 1000 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Eurofins remplace Atos au sein du CAC40. Derichebourg fait son entrée dans le SBF120. Les changements seront effectifs le 17 décembre après la clôture.

Danone devrait réduire ses suppressions d'emploi en France à environ 300, selon Les Echos.

L'objectif de réduction du CO2 d'Eramet validé par le SBTi.

GTT lance une nouvelle solution de Smart Shipping afin d'optimiser les performances opérationnelles et environnementales des navires.

La Compagnie des Alpes va financer Eurostar pour la mise en place de la ligne Londres / Bourg Saint-Maurice pour la prochaine saison de ski, baptisée "Travelski Express".

Methanor cède ses titres détenus dans la centrale biomasse de Novillars dans le Doubs.

Alpha MOS lance la vente de licences d’utilisation de sa base de données en signant un premier deal avec Shimadzu.

La CAPEB et Herige signent un partenariat pour accompagner la montée en compétences des entreprises artisanales du bâtiment sur les problématiques RSE.

Poxel annonce le lancement commercial deTWYMEEG au Japon pour le traitement du diabète de type 2.

Adocia fera une présentation lors de l'évènement H.C. Wainwright Global Investment Conference.

TheraVet lance une l'étude clinique pivot multicentrique européenne évaluant VISCO-VET dans l'arthrose canine.

Theranexus et la Fondation Beyond Batten Disease ont reçu le feu vert de la FDA pour lancer un essai clinique de phase I/II avec BBDF 101 dans la forme juvénile de la maladie de Batten.

Miliboo, Jacquet Metals, Fermentalg, Vranken, Fleury Michon, Altamir, Lanson, TFF Group, PCAS, i2S, ESI Group, Savencia et Samse ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes (et autres)