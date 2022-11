Biden déclare qu'il ne s'engagera pas dans un conflit avec la Chine, alors que le premier sommet se termine en Asie.

S'adressant au sommet de l'Asie de l'Est au Cambodge, M. Biden a déclaré que les États-Unis allaient rivaliser avec la Chine et s'exprimer sur son bilan en matière de droits de l'homme, mais il a souligné l'importance de la paix dans le détroit de Taïwan et de la garantie de la liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale.

M. Biden a également condamné l'invasion "brutale et injuste" de l'Ukraine par la Russie et les menaces de tests de missiles de la Corée du Nord, a indiqué la Maison Blanche, et a appelé les dirigeants militaires du Myanmar à suivre un plan de paix qu'ils ont convenu avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).

En ce qui concerne la Chine, M. Biden a déclaré au sommet que "les États-Unis rivaliseront vigoureusement.... tout en gardant les lignes de communication ouvertes et en veillant à ce que la concurrence ne dévie pas en conflit", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

La région de l'Asie du Sud-Est accueille également cette semaine le sommet du Groupe des 20 (G20) à Bali, en Indonésie, avant lequel M. Biden rencontrera son homologue chinois Xi Jinping pour la première fois depuis son entrée en fonction, les relations entre les deux superpuissances étant au plus bas depuis des décennies.

La guerre en Ukraine devrait figurer en bonne place dans les discussions à Bali et au forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Bangkok à la fin de la semaine, ainsi que les engagements mondiaux en matière de climat, la sécurité alimentaire et les tensions concernant le détroit de Taïwan, la mer de Chine méridionale et les tirs de missiles nord-coréens.

Dix-huit pays représentant la moitié de l'économie mondiale ont participé au sommet de l'Asie de l'Est de dimanche, dont les nations de l'ANASE, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Russie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, représente le président Vladimir Poutine aux sommets et a accusé dimanche l'Occident de militariser l'Asie du Sud-Est pour contenir les intérêts chinois et russes sur un champ de bataille géostratégique clé.

"Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN tentent de maîtriser cet espace", a déclaré M. Lavrov lors d'une conférence de presse à Phnom Penh.

Il a déclaré que la stratégie indo-pacifique de Biden, que le président américain a fortement promue lors de la réunion, était une tentative de contourner les "structures inclusives" de coopération régionale.

Lors d'une conférence de presse séparée, le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que ses brèves discussions de la veille avec le Premier ministre chinois Li Keqiang étaient constructives et positives, dans l'attente d'un sommet officiel avec Xi.

Comme l'allié américain, les liens de l'Australie avec la Chine se sont également détériorés ces dernières années.

"J'ai dit à plusieurs reprises au sujet des relations avec la Chine que nous devrions coopérer là où nous le pouvons", a déclaré M. Albanese. "Et que le dialogue est toujours une bonne chose".