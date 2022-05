Biden déclare que la Fed vise l'inflation, les tarifs douaniers chinois pourraient baisser

Le président américain Joe Biden, sous pression pour maîtriser l'inflation élevée, a déclaré mardi aux Américains qu'il comprenait ce à quoi ils étaient confrontés et que lui et la Réserve fédérale américaine travaillaient à résoudre le principal problème qui pèse sur son administration.

"Ils sont frustrés", a déclaré M. Biden au sujet des Américains qui paient plus cher pour les biens et services dans tous les domaines. "Je ne les blâme pas".

Avec un pic d'inflation ayant fait grimper les prix annuels à la consommation de plus de 8 %, le président a mis en avant sa libération du pétrole des réserves stratégiques de pétrole et la pression exercée sur les entreprises pour qu'elles rendent aux consommateurs leurs bénéfices records sous la forme de prix plus bas.

"Je sais que les familles de toute l'Amérique souffrent à cause de l'inflation", a déclaré M. Biden dans un discours prononcé depuis la Maison Blanche. "Je veux que chaque Américain sache que je prends l'inflation très au sérieux et que c'est ma principale priorité nationale."

M. Biden a déclaré que la pandémie de COVID-19, associée à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, sont à blâmer pour le pic d'inflation. Son administration a injecté précipitamment dans l'économie des milliers de milliards de dollars d'aide COVID et de dépenses d'infrastructure, ce que les républicains et certains économistes accusent d'être à l'origine de la hausse des coûts.

"Nous sommes au pouvoir", a déclaré M. Biden, à qui l'on demandait s'il fallait le blâmer pour les prix élevés. "Nous contrôlons les trois branches du gouvernement. Eh bien, nous ne le faisons pas vraiment", a-t-il ajouté, déplorant la capacité des démocrates à faire adopter d'autres projets de loi sur les dépenses en raison de leur contrôle étroit du Congrès.

M. Biden a déclaré que la Réserve fédérale américaine devrait faire et fera son travail pour la contrôler. La banque centrale américaine a augmenté les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage la semaine dernière et devrait procéder à d'autres hausses cette année.

Le président n'a pas annoncé de nouvelles mesures politiques dans son discours, qui a eu lieu un jour avant que les nouvelles données sur les prix à la consommation ne montrent que l'inflation est restée élevée jusqu'en avril.

Mais il a dit qu'il envisageait d'éliminer les tarifs douaniers de l'ère Trump sur la Chine comme moyen de faire baisser les prix des biens aux États-Unis. "Aucune décision n'a été prise à ce sujet", a-t-il déclaré.

PLAN FISCAL RÉPUBLICAIN

M. Biden a cherché à faire porter le chapeau de l'inflation aux républicains, à six mois des élections législatives du 8 novembre qui détermineront si les démocrates peuvent conserver le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants.

M. Biden a attaqué à plusieurs reprises les républicains fidèles à l'ancien président Donald Trump pour avoir retardé son programme, déplorant que la majorité des démocrates au Congrès ne soit pas suffisante pour faire approuver ses priorités.

M. Biden et les hauts fonctionnaires ont déclaré à plusieurs reprises, alors que les prix augmentaient en 2021, qu'ils s'attendaient à ce que l'inflation soit temporaire, mais elle a persisté.

La demande stimulée par les dépenses gouvernementales et les économies accumulées pendant la pandémie n'ont pas fait le poids face aux chaînes d'approvisionnement défaillantes et aux pénuries de main-d'œuvre, ce qui a entraîné une hausse de l'inflation au niveau mondial.

Cela a créé un problème politique, car les consommateurs américains doivent faire face à des factures d'épicerie et de gaz plus élevées, exacerbées par les mesures de blocage du pétrole et du gaz russes après l'invasion de l'Ukraine, une action que la Russie appelle "une opération spéciale".

Moins de la moitié des adultes américains - 44 % - approuvent la gestion de la présidence par Biden et ils considèrent l'économie comme le problème le plus important du pays, selon un sondage Reuters/Ipsos de la semaine dernière.

Les républicains s'efforcent de capitaliser sur la question lors des élections au Congrès, en promouvant des mesures telles que l'assouplissement des réglementations sur les producteurs de pétrole et de gaz ainsi que la réduction de certains impôts et des dépenses gouvernementales. Mais le parti n'a approuvé aucun document politique décrivant les mesures qu'ils prendraient en matière d'inflation.

Ces derniers jours, M. Biden a aiguisé son attaque contre les républicains, notamment en qualifiant d'extrême le mouvement "Make America Great Again" de l'ancien président Donald Trump.

"Les électeurs savent que les États dirigés par des républicains sont en tête en matière de reprise économique et de création d'emplois, et ils voteront pour les républicains et notre programme éprouvé en novembre", a déclaré Emma Vaughn, porte-parole du Comité national républicain.

M. Biden s'est attaqué à la proposition "Rescue America" du républicain Rick Scott, le sénateur américain de Floride, qui comprend un impôt fédéral minimum sur le revenu qui, selon la Maison Blanche, coûterait 1 500 dollars par an aux familles de la classe moyenne.

"Le plan républicain consiste à augmenter les impôts des familles de la classe moyenne", a-t-il déclaré.

M. Scott a déclaré que ce plan est uniquement le sien, malgré son rôle de président du National Republican Senatorial Committee, l'organe de campagne du groupe parlementaire républicain du Sénat. Le chef de la minorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, a rejeté les appels de Scott à taxer les Américains qui ne paient pas d'impôt sur le revenu et à mettre fin aux droits à la sécurité sociale et à Medicare.