Biden demande des mesures strictes concernant les armes à feu ; il dit qu'on ne peut pas " laisser tomber le peuple américain une fois de plus ".

S'exprimant depuis la Maison-Blanche, dans un discours diffusé en direct aux heures de grande écoute, M. Biden a demandé à un pays abasourdi par les récentes fusillades d'écoliers au Texas, dans un bâtiment médical en Oklahoma et dans une épicerie de Buffalo, dans l'État de New York, combien il accepterait.

"Pour l'amour de Dieu, combien de carnages supplémentaires sommes-nous prêts à accepter ?" a demandé Biden.

Le président, un démocrate, a appelé à un certain nombre de mesures qui ont toujours été bloquées par les républicains au Congrès, y compris l'augmentation de l'âge auquel les adultes peuvent acheter des armes à feu et l'abrogation du bouclier de responsabilité qui protège les fabricants d'armes à feu d'être poursuivis pour des violences perpétrées par des personnes portant leurs armes.

"Nous ne pouvons pas laisser tomber le peuple américain une fois de plus", a déclaré M. Biden, en pressant les républicains de permettre aux projets de loi comprenant des mesures de contrôle des armes à feu d'être soumis au vote.

Les États-Unis, dont le taux de décès par arme à feu est plus élevé que celui de toute autre nation riche, ont été secoués ces dernières semaines par les fusillades de masse très médiatisées dans une épicerie à New York, une école primaire au Texas qui a tué 19 enfants, et un bâtiment médical en Oklahoma.

Les défenseurs de la sécurité des armes ont poussé M. Biden à prendre des mesures plus fermes de son propre chef pour réduire la violence armée, mais la Maison Blanche souhaite que le Congrès adopte une législation qui aurait un impact plus durable que tout ordre présidentiel.

Jeudi, une commission de la Chambre des représentants des États-Unis travaillait sur un projet de loi visant à renforcer les lois nationales sur les armes à feu, bien que la mesure ait peu de chances de passer au Sénat.

Le discours du soir de Biden avait pour but de mettre davantage de pression sur les législateurs et de maintenir la question au premier plan dans l'esprit des électeurs. Il n'a prononcé qu'une poignée de discours du soir depuis la Maison Blanche au cours de son mandat, dont un sur la pandémie de COVID-19 en 2021 et un sur la fusillade du Texas la semaine dernière.

Plus de 18 000 personnes sont mortes de la violence armée aux États-Unis en 2022, notamment par homicide et suicide, selon les Gun Violence Archive, un groupe de recherche à but non lucratif.

Le Canada, l'Australie et la Grande-Bretagne ont tous adopté des lois plus strictes sur les armes à feu après des fusillades de masse dans leur pays, interdisant les armes d'assaut et augmentant les contrôles des antécédents. L'Amérique a connu deux décennies de massacres dans les écoles, les magasins et les lieux de travail et de culte sans aucune législation de ce type.

Une large majorité d'électeurs américains, tant républicains que démocrates, sont favorables à des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu, mais les républicains au Congrès et certains démocrates modérés bloquent ces lois depuis des années.

Les prix des actions des fabricants d'armes à feu ont augmenté jeudi. Les efforts visant à faire progresser les mesures de contrôle des armes à feu ont fait grimper les cours des actions des fabricants d'armes à feu après d'autres fusillades de masse, les investisseurs anticipant que les achats d'armes à feu augmenteraient en prévision d'une réglementation plus stricte.

En tant que président, M. Biden a demandé au Congrès de rétablir l'interdiction des armes d'assaut et d'adopter des mesures visant à exiger une vérification universelle des antécédents des personnes qui achètent des armes.

À la suite de la fusillade du Texas, il a exhorté le pays à s'attaquer au puissant lobby pro-armes qui soutient les politiciens qui s'opposent à une telle législation.

Le Sénat est divisé, avec 50 démocrates et 50 républicains, et une loi doit recueillir 60 voix pour surmonter une manœuvre connue sous le nom de filibuster, ce qui signifie que toute loi aurait besoin d'un rare soutien bipartisan.

"La seule salle en Amérique où vous ne pouvez pas trouver plus de 60% de soutien pour les contrôles d'antécédents universels est le plancher du Sénat américain", a déclaré Christian Heyne, vice-président pour la politique de Brady, un groupe de prévention de la violence armée.

Les défenseurs des droits de l'homme ont exprimé un optimisme prudent quant à la possibilité que les législateurs se rallient à certaines mesures de contrôle des armes à feu. Si ce n'est pas le cas, ils prévoient d'en faire un cri de ralliement lors des élections de mi-mandat de novembre.

Pendant que M. Biden et le Congrès explorent des compromis, la Cour suprême doit se prononcer sur une affaire majeure qui pourrait saper les nouveaux efforts visant à adopter des mesures de contrôle des armes à feu tout en rendant les mesures existantes vulnérables aux attaques juridiques.