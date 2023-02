Biden dénonce le programme républicain comme un "cadeau massif" aux grandes entreprises.

Le problème est le refus des républicains de relever la limite légale de la dette américaine de 31 400 milliards de dollars à moins que M. Biden n'accepte de réduire les dépenses, alors que la Maison Blanche a déclaré que de telles mesures ne seraient discutées qu'après le relèvement du plafond de la dette.

Avec une cote de popularité de 36 %, malgré un taux de chômage au plus bas depuis 53 ans et un moral en hausse, M. Biden cherchera à inverser le scénario et à pointer du doigt le programme républicain qui, selon lui, équivaudra à "un cadeau massif aux super riches, aux grandes entreprises et à Big Pharma", a déclaré la Maison Blanche.

Dans un discours prononcé dans un local syndical de la banlieue du Maryland, M. Biden accusera les républicains, qui contrôlent désormais la Chambre des représentants, de le pousser à accepter des réductions de dépenses, alors que leurs propres plans ajouteraient plus de 3 000 milliards de dollars à la dette.

En revanche, M. Biden affirme que les plans de son administration réduiront la dette américaine de 2 000 milliards de dollars supplémentaires, en plus des 1 700 milliards de dollars de réductions déjà effectuées.

Depuis qu'ils ont pris le contrôle de la Chambre en janvier, les républicains ont adopté des mesures visant à annuler ou à réduire les lois soutenues par Biden, notamment la loi sur la réduction de l'inflation qui comprend des crédits d'impôt verts et des réformes visant à réduire les prix des médicaments sur ordonnance.

Les républicains soutiennent que les dépenses fédérales américaines sont trop élevées et qu'elles alimenteront l'inflation tout en augmentant le niveau de la dette américaine.

Le président a choisi mardi de nouveaux alliés pour l'aider à mener ce combat, en nommant la vice-présidente de la Réserve fédérale Lael Brainard à la tête du Conseil économique national et en nommant Jared Bernstein à la tête du Conseil des conseillers économiques.

Il a également donné une nouvelle autorité au directeur adjoint du Conseil économique national, Bharat Ramamurti, ancien conseiller de la sénatrice Elizabeth Warren et critique virulent des bénéfices exceptionnels des compagnies pétrolières et gazières, et a nommé Joelle Gamble, économiste en chef du département du travail, comme l'un des adjoints de Mme Brainard.

Le discours de M. Biden devant la Fraternité internationale des ouvriers de l'électricité, section locale 26, à Lanham, dans le Maryland, s'appuiera sur son discours sur l'état de l'Union de la semaine dernière, dans lequel il a critiqué les compagnies pétrolières pour leurs profits élevés et a réitéré ses promesses d'éliminer l'économie de ruissellement de l'élaboration des politiques.

Il vantera son appel à quadrupler une taxe de 1 % sur les rachats d'actions des entreprises et à promulguer un impôt minimum sur les milliardaires, en partie pour réduire le déficit, mais aucune de ces mesures n'a beaucoup de chances de passer devant la Chambre contrôlée par les républicains.

Les républicains ont discuté de l'abrogation totale de la taxe sur le rachat d'actions, ce qui, selon la Maison Blanche, ajouterait 74 milliards de dollars à la dette fédérale.