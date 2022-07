Biden dévoile la première image en couleur de galaxies lointaines obtenue par le télescope spatial Webb

Le coup d'œil furtif de la Maison Blanche sur la première image haute résolution et en couleur du Webb a eu lieu à la veille d'un dévoilement plus important de photos et de données spectrographiques que la NASA prévoit de présenter mardi au Goddard Space Flight Center dans la banlieue du Maryland.

L'observatoire Webb, d'une valeur de 9 milliards de dollars, le plus grand et le plus puissant télescope de sciences spatiales jamais lancé, a été conçu pour scruter le cosmos jusqu'à l'aube de l'univers connu, inaugurant ainsi une ère révolutionnaire de découvertes astronomiques.

L'image présentée par Biden et Bill Nelson, chef de la NASA, montrait l'amas de galaxies de 4,6 milliards d'années nommé SMACS 0723, dont la masse combinée agit comme une "lentille gravitationnelle", déformant l'espace pour amplifier considérablement la lumière provenant de galaxies plus lointaines situées derrière lui.

Au moins l'une des petites taches de lumière plus anciennes apparaissant dans le "fond" de la photo - un composite d'images de différentes longueurs d'onde de la lumière - date de plus de 13 milliards d'années, a déclaré Nelson. Cela la rend à peine 800 millions d'années plus jeune que le Big Bang, le point d'éclair théorique qui a déclenché l'expansion de l'univers connu il y a quelque 13,8 milliards d'années.

"C'est une nouvelle fenêtre sur l'histoire de notre univers", a déclaré M. Biden avant le dévoilement de l'image. "Et aujourd'hui, nous allons avoir un aperçu de la première lumière qui brille à travers cette fenêtre : la lumière d'autres mondes, en orbite autour d'étoiles bien au-delà de la nôtre. C'est stupéfiant pour moi."

Il a été rejoint à l'Old Executive Office Building du complexe de la Maison Blanche par la vice-présidente Kamala Harris, qui préside le Conseil national de l'espace des États-Unis.

DU GRAIN DE SABLE AU CIEL

Vendredi, l'agence spatiale a publié une liste de cinq sujets célestes choisis pour la présentation de Webb. Parmi eux, SMACS 0723, un éclat du cosmos lointain qui, selon la NASA, propose "la vue la plus détaillée des débuts de l'univers à ce jour." Elle constitue également l'image infrarouge la plus profonde et la plus nette du cosmos lointain jamais prise.

Les milliers de galaxies ont été capturées dans une minuscule parcelle du ciel dont la taille correspond à peu près à celle d'un grain de sable tenu à bout de bras par une personne debout sur Terre, a déclaré Nelson.

Webb a été construit sous contrat par le géant de l'aérospatiale Northrop Grumman Corp. Il a été lancé dans l'espace pour la NASA et ses homologues européens et canadiens le jour de Noël 2021 depuis la Guyane française, sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud.

La diffusion très attendue de ses premières images fait suite à six mois de déploiement à distance des différents composants de Webb, d'alignement de ses miroirs et de calibrage des instruments.

Avec Webb maintenant finement réglé et entièrement focalisé, les scientifiques se lanceront dans une liste de missions sélectionnées de manière compétitive pour explorer l'évolution des galaxies, les cycles de vie des étoiles, les atmosphères d'exoplanètes lointaines et les lunes de notre système solaire externe.

Construit pour observer ses sujets principalement dans le spectre infrarouge, Webb est environ 100 fois plus sensible que son prédécesseur de 30 ans, le télescope spatial Hubble, qui fonctionne principalement dans les longueurs d'onde optiques et ultraviolettes.

La surface collectrice de lumière beaucoup plus grande du miroir primaire de Webb - un réseau de 18 segments hexagonaux de métal béryllium recouvert d'or - lui permet d'observer des objets à de plus grandes distances, donc plus loin dans le temps, que Hubble ou tout autre télescope.

Les cinq cibles d'introduction de Webb étaient déjà connues des scientifiques. Parmi elles, on trouve deux énormes nuages de gaz et de poussière projetés dans l'espace par des explosions stellaires pour former des incubateurs pour de nouvelles étoiles - la nébuleuse de Carina et la nébuleuse de l'anneau austral, chacune à des milliers d'années-lumière de la Terre.

La collection comprend également un amas de galaxies connu sous le nom de Quintette de Stephan, qui a été découvert pour la première fois en 1877 et englobe plusieurs galaxies décrites par la NASA comme "enfermées dans une danse cosmique de rencontres rapprochées répétées."

La NASA présentera également la première analyse spectrographique de Webb d'une exoplanète - une planète d'environ la moitié de la masse de Jupiter qui se trouve à plus de 1 100 années-lumière - révélant les signatures moléculaires de la lumière filtrée traversant son atmosphère.