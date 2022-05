Biden devrait donner aux dirigeants de l'ANASE un temps de parole pour améliorer les liens, selon un ministre cambodgien

Aucune rencontre individuelle n'est actuellement prévue entre les dirigeants de la région et M. Biden lorsque l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), qui compte 10 pays, se réunira en bloc avec M. Biden pour des pourparlers les 12 et 13 mai, a déclaré Kao Kim Hourn, ministre et proche conseiller du Premier ministre cambodgien Hun Sen, en poste depuis longtemps.

Le Cambodge occupe la présidence tournante de l'ANASE et jusqu'à huit dirigeants, dont Hun Sen, devraient assister au sommet de Washington. Le dirigeant du Myanmar a été exclu en raison d'un coup d'État survenu l'année dernière et les Philippines seront dans une période de transition après une élection.

Kao Kim Hourn a déclaré dans une interview à Reuters que les dirigeants de l'ANASE "devraient être traités avec respect et égalité" et avoir la possibilité de passer "du temps utile" avec Biden.

"En tant que grand pays, pays hôte, les États-Unis devraient être plus généreux envers les invités, les dirigeants qui se rendent à Washington, d'autant plus que (Biden) va parler d'élever le partenariat stratégique à un partenariat stratégique global", a-t-il déclaré, faisant référence à une étape proposée dans le niveau d'engagement entre Washington et le bloc.

Kao Kim Hourn a déclaré qu'il pensait qu'il était normal que le président de l'ANASE rencontre le dirigeant du pays hôte, "que ce soit de manière formelle ou informelle, pour avoir une sorte de dialogue".

Toutefois, l'ambassadeur américain au Cambodge, Patrick Murphy, lui a dit qu'il n'y avait pas de réunion bilatérale prévue à sa connaissance car le sommet serait déjà long et parce que Biden était "occupé".

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Il s'agira du premier sommet des dirigeants de l'ANASE accueilli à Washington, et de la première visite à la Maison Blanche de Hun Sen, qui dirige le Cambodge depuis 1985 et a fait l'objet de fréquentes critiques de Washington pour avoir supprimé la dissidence et emprisonné des opposants politiques.

Kao Kim Hourn a déclaré que le Cambodge, qui entretient des liens économiques étroits avec la Chine et dépend d'elle pour les prêts destinés à alimenter son développement, ne "choisirait pas de camp" entre Washington et Pékin, et que les investissements américains dans son pays étaient en augmentation.

De même, l'ASEAN travaille à la fois avec les États-Unis et la Chine en vertu de son principe d'"inclusivité", a-t-il déclaré.

Les analystes et les diplomates affirment que les pays de l'ANASE sont désireux de renforcer leurs liens avec les États-Unis, mais ont été frustrés par l'incapacité de ces derniers à détailler leurs plans d'engagement économique après que l'ancien président Donald Trump a quitté un pacte commercial régional.

Kao Kim Hourn a déclaré que le cadre économique indo-pacifique de Biden restait un "travail en cours" et que Washington était concentré sur les questions intérieures et la crise en Ukraine.

"Il y a beaucoup de choses dans les détails que nous ne connaissons pas encore", a-t-il dit à propos de l'IPEF. "Nous comprenons qu'il y a tellement de priorités concurrentes dans l'agenda mondial des États-Unis."

La mer de Chine méridionale, où les membres de l'ANASE, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam, ont des revendications concurrentes avec la Chine, serait certainement à l'ordre du jour avec Biden, ainsi que les questions environnementales, a déclaré Kao Kim Hourn.

L'administration Biden fera probablement pression sur les dirigeants pour qu'ils fassent davantage pour soutenir ses efforts visant à isoler diplomatiquement et économiquement la Russie après son invasion de l'Ukraine le 24 février.

Kao Kim Hourn a déclaré que les membres individuels de l'ANASE avaient des positions différentes sur le conflit, et que toute position collective de l'ANASE devrait être "basée sur le consensus".