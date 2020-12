Biden discute avec Guterres (Onu) de coopération sur le COVID-19 et le climat

NEW YORK, 1er décembre (Reuters) - Joe Biden s'est entretenu lundi avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, auprès duquel il a évoqué la nécessité d'un "partenariat renforcé" pour combattre la pandémie de coronavirus et le changement climatique, a rapporté l'équipe de transition du président élu des Etats-Unis.

Crise sanitaire et environnement sont deux domaines pour lesquels Donald Trump a rejeté toute approche multilatérale. Le président américain sortant a décrit le changement climatique comme un "canular" et retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat; il a par ailleurs suspendu le financement américain à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et entamé un processus de retrait de l'organisation.

Joe Biden a promis de ramener les Etats-Unis dans l'accord de Paris et de les maintenir au sein de l'OMS.

En plus de la pandémie de coronavirus et du changement climatique, Joe Biden et Antonio Guterres ont discuté de la nécessité de" garantir la paix et la sécurité et de résoudre les conflits", en faisant la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, ont fait savoir les services de Biden dans un communiqué.

Le président élu des Etats-Unis a fait part de sa préoccupation à propos de l'escalade des violences en Ethiopie. (Michelle Nichols, avec Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian)