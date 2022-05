Biden dit qu'il n'y a pas de changement sur "l'ambiguïté stratégique" alors que Taïwan fait de l'ombre aux discussions de Quad

La question de Taïwan a dominé la réunion à Tokyo des dirigeants du groupe quadrilatéral composé des États-Unis, du Japon, de l'Australie et de l'Inde, qui ont souligné leur détermination à garantir une région Indo-Pacifique libre et ouverte face à une Chine de plus en plus affirmée - bien que le Premier ministre japonais Fumio Kishida ait déclaré que le groupe ne visait aucun pays en particulier.

Les quatre dirigeants ont déclaré dans une déclaration commune publiée après leurs entretiens qu'ils ont "discuté de leurs réponses respectives au conflit en Ukraine et à la crise humanitaire tragique en cours".

Dans une concession apparente à l'Inde, qui entretient depuis longtemps des liens étroits avec la Russie, les mots "Russie" ou "russe" n'apparaissent pas dans la déclaration.

M. Kishida a déclaré lors d'une conférence de presse que les dirigeants, y compris le Premier ministre indien Narendra Modi, avaient partagé leurs préoccupations concernant l'Ukraine et que tous les quatre étaient d'accord sur l'importance de l'État de droit, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale.

Mais le commentaire de M. Biden sur Taïwan, qui n'était même pas un sujet officiel à l'ordre du jour de la réunion de la Quadrilatérale, a retenu toute l'attention des délégations et des médias.

Alors que Washington est tenu par la loi de fournir à Taïwan autogéré les moyens de se défendre, il a longtemps suivi une politique d'"ambiguïté stratégique" quant à savoir s'il interviendrait militairement pour le protéger en cas d'attaque chinoise - une convention avec laquelle Biden avait semblé rompre lundi.

Mardi, Biden, à qui l'on demandait s'il y avait eu un changement dans la politique américaine sur Taïwan, a répondu : "Non."

"La politique n'a pas du tout changé. C'est ce que j'ai dit lorsque j'ai fait ma déclaration hier", a-t-il déclaré après les entretiens avec ses collègues de la Quadrilatérale.

La Chine considère Taïwan comme une partie inaliénable de son territoire et affirme que c'est la question la plus sensible et la plus importante dans ses relations avec Washington.

Le commentaire de M. Biden lundi, lorsqu'il a proposé le soutien militaire des États-Unis à Taïwan, était le dernier d'une série d'affirmations apparemment improvisées qui suggèrent que son penchant personnel est de la défendre.

Certains critiques ont déclaré qu'il s'était mal exprimé sur la question, ou avait fait une gaffe, mais d'autres analystes ont suggéré qu'étant donné la grande expérience de Biden en matière de politique étrangère et le contexte dans lequel il a fait ces remarques, à côté de Kishida et après l'invasion russe de l'Ukraine, il ne s'était pas exprimé par erreur.

Un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a déclaré lundi que la Chine n'avait pas de place pour les compromis ou les concessions sur les questions relatives à sa souveraineté et à son intégrité territoriale.

UN PROBLÈME MONDIAL

M. Biden a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, affirmant qu'elle avait des ramifications mondiales.

"L'agression de l'Ukraine par la Russie ne fait que renforcer l'importance de ces objectifs des principes fondamentaux de l'ordre international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté. Le droit international, les droits de l'homme doivent toujours être défendus, quel que soit l'endroit du monde où ils sont violés", a-t-il déclaré.

Kishida s'est fait l'écho de la condamnation de la Russie par Biden, affirmant que son invasion "ébranle les fondements de l'ordre international" et constitue un défi direct aux principes des Nations Unies.

"Nous ne devrions pas permettre que des choses similaires se produisent dans la région indo-pacifique", a-t-il déclaré.

M. Biden a déclaré que les États-Unis se tiendraient aux côtés de leurs "proches partenaires démocratiques" pour faire pression en faveur d'une région Indo-Pacifique libre et ouverte.

L'Inde a frustré les États-Unis par ce qu'elle considère comme un manque de soutien aux sanctions imposées par les États-Unis à la Russie et à la condamnation de son invasion, et s'est abstenue lors des votes du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'invasion de la Russie.

La Maison Blanche a déclaré que M. Biden avait condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie lors d'une rencontre bilatérale avec M. Modi, mais elle n'a pas précisé si M. Modi avait approuvé.

Bien que l'Inde ait développé des liens étroits avec les États-Unis ces dernières années et qu'elle soit un élément essentiel du groupement Quad, elle entretient également une relation de longue date avec la Russie, qui reste un fournisseur majeur de ses équipements de défense et de ses approvisionnements en pétrole.

Le nouveau Premier ministre australien, Anthony Albanese, a déclaré que des "points de vue forts" avaient été exprimés lors des discussions sur la Russie, mais n'a pas donné de détails.

M. Albanese a également déclaré que ses objectifs étaient alignés sur les priorités de la Quadrilatérale, disant à ses collègues dirigeants qu'il voulait qu'ils prennent tous la tête de la lutte contre le changement climatique.

"La région attend de nous que nous travaillions avec elle et que nous donnions l'exemple", a-t-il déclaré. "C'est pourquoi mon gouvernement prendra des mesures ambitieuses en matière de changement climatique et augmentera notre soutien aux partenaires de la région qui s'efforcent d'y faire face."

La Chine a étendu son influence dans le Pacifique, où les nations insulaires sont confrontées à certains des risques les plus directs de la montée des eaux. Le haut diplomate chinois Wang Yi se rendra dans les prochains jours aux îles Salomon, qui ont récemment signé un pacte de sécurité avec la Chine malgré les réticences des États-Unis et de l'Australie.