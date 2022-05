Biden dit qu'il serait prêt à utiliser la force pour défendre Taïwan contre la Chine

Alors que Washington est tenu par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, il a longtemps suivi une politique d'"ambiguïté stratégique" quant à savoir s'il interviendrait militairement pour protéger Taïwan en cas d'attaque chinoise.

Après que M. Biden a fait cette remarque lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida à Tokyo, un assistant a déclaré que la déclaration du président ne représentait aucun changement dans la position américaine de longue date vis-à-vis de l'île que la Chine revendique comme sienne.

Un journaliste a demandé à M. Biden si les États-Unis défendraient Taïwan s'ils étaient attaqués. "Oui", a répondu le président.

"C'est l'engagement que nous avons pris", a déclaré M. Biden, qui a aidé à mettre sur pied une coalition internationale pour tenter de contrecarrer l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Nous sommes d'accord avec la politique d'une seule Chine. Nous y avons adhéré et tous les accords prévus à partir de là. Mais l'idée que, qu'elle (Taïwan) puisse être prise par la force, juste prise par la force, n'est tout simplement pas, n'est tout simplement pas appropriée", a-t-il déclaré.

Biden a ajouté qu'il s'attendait à ce qu'un tel événement ne se produise pas ou ne soit pas tenté.

Mais ce commentaire sera probablement suivi de près dans une région inquiète de l'influence croissante de la Chine. La Chine a été un sujet clé pour Biden lors de son voyage inaugural en Asie.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré plus tard qu'il n'y avait pas de changement de politique à l'égard de Taïwan.

La Chine considère l'île démocratique comme son territoire, en vertu de son principe "une seule Chine", et affirme que c'est la question la plus sensible et la plus importante dans ses relations avec Washington.

La Chine n'a pas de place pour les compromis ou les concessions sur les questions relatives à sa souveraineté et à son intégrité territoriale, a déclaré le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d'un point de presse régulier.

Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a remercié Biden pour son soutien.

Les assistants de sécurité nationale de M. Biden ont bougé sur leur siège et ont semblé étudier de près M. Biden alors qu'il répondait à la question sur Taïwan. Plusieurs ont baissé les yeux.

M. Biden a fait un commentaire similaire en octobre, déclarant "Oui, nous nous sommes engagés à le faire" lorsqu'on lui a demandé si les États-Unis viendraient à la défense de Taïwan. À l'époque, un porte-parole de la Maison Blanche avait déclaré que Biden n'annonçait aucun changement dans la politique américaine et un analyste avait qualifié le commentaire de "gaffe".

Malgré l'insistance de la Maison Blanche sur le fait que les commentaires de lundi ne représentaient pas un changement de politique, Grant Newsham, colonel retraité du corps des Marines américains et désormais chargé de recherche au Japan Forum for Strategic Studies, a déclaré que le sens était clair.

"Cette déclaration mérite d'être prise au sérieux", a déclaré Newsham. "C'est une déclaration assez claire que les États-Unis ne resteront pas les bras croisés si la Chine attaque Taïwan."

DURCIR LA POLITIQUE

M. Biden a fait d'autres commentaires sévères sur la posture de plus en plus affirmée de Pékin dans la région, disant qu'il espérait que le président russe Vladimir Poutine paierait un prix pour son invasion de l'Ukraine, en partie pour montrer à la Chine ce qu'elle aurait à affronter si elle envahissait Taiwan.

"Ils cherchent à durcir leur politique, mais sans nécessairement provoquer la Chine", a déclaré James Brown, professeur associé à l'université Temple au Japon.

Les remarques de M. Biden risquent également d'éclipser la pièce maîtresse de sa visite au Japon, le lancement d'un cadre économique indo-pacifique, un vaste plan fournissant un pilier économique pour l'engagement des États-Unis en Asie.

Pendant son séjour à Tokyo, M. Biden doit également rencontrer les dirigeants de l'Inde et de l'Australie - les autres membres du Quad, un groupement informel de sécurité formé pour contrer l'influence croissante de la Chine dans la région indo-pacifique.

Le premier ministre japonais, M. Kishida, a souligné que Tokyo était prête à adopter une position de défense plus robuste, ce que les États-Unis saluent depuis longtemps.

M. Kishida a déclaré avoir dit à M. Biden que le Japon envisagerait diverses options pour renforcer ses capacités de défense, y compris la capacité de riposte. Cela inclurait une "augmentation considérable" de son budget de défense, a déclaré Kishida.

Le rôle du Japon dans tout conflit concernant Taïwan serait de permettre une opération américaine et d'aider les États-Unis à défendre leurs actifs, a déclaré Yoji Koda, amiral retraité de la Force maritime d'autodéfense et ancien commandant de flotte.

"Le rôle du Japon dans ce domaine serait substantiel. Le Japon est un catalyseur de cette dissuasion sécuritaire", a-t-il déclaré.

M. Kishida a déclaré qu'il avait obtenu le soutien de M. Biden pour que le Japon devienne un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, alors que les appels à la réforme du Conseil se multiplient. La Chine et la Russie sont des membres permanents.