Biden dit que Trump est anti-police, qu'il n'a pas eu le courage d'empêcher l'attaque du 6 janvier.

"Les policiers ont été des héros ce jour-là : Donald Trump n'a pas eu le courage d'agir", a déclaré M. Biden dans des remarques enregistrées lors de la conférence de la National Organization of Black Law Enforcement Executives.

"Les braves femmes et hommes en bleu à travers la nation ne devraient jamais l'oublier. Vous ne pouvez pas être pro-insurrection et pro-flic. Vous ne pouvez pas être pro-insurrection et pro-démocratie. Vous ne pouvez pas être pro-insurrection et pro-américain".

Ses remarques pour l'événement en Floride comprenaient des coups de gueule contre d'autres républicains importants de l'État, comme le gouverneur Ron DeSantis, une étoile montante du parti considérée comme un possible candidat à la présidence.

"Dans l'État où vous vous trouvez aujourd'hui, le gouverneur DeSantis, le sénateur Marco Rubio, le sénateur Rick Scott se sont tous opposés à l'interdiction des armes d'assaut", a déclaré M. Biden, qui se remet du COVID en isolement à la Maison-Blanche.

"Pour moi, c'est simple : Vous ne pouvez pas soutenir l'introduction d'armes de guerre dans les rues américaines ; vous n'êtes pas du côté de la police."

Biden s'abstient généralement de discuter de ses ennemis politiques par leur nom. Trump et DeSantis ont tous deux flirté avec la possibilité de défier Biden lors des élections de 2024.

Les élections de mi-mandat du 8 novembre détermineront si le parti démocrate de Biden conserve le contrôle du Congrès et sont considérées comme un test des arguments qui seront présentés aux électeurs pour et contre un second mandat de quatre ans pour Biden.

Les commentaires de Biden ont réuni plusieurs thèmes brûlants - application de la loi, armes à feu et menaces pour la démocratie - sur lesquels les démocrates espèrent mettre les républicains sur la défensive.

Trump s'est présenté comme un allié des propriétaires d'armes à feu, de la police et de "la loi et l'ordre" après les protestations contre la brutalité raciale. M. Biden, qui a signé le mois dernier un projet de loi bipartisan sur la sécurité des armes à feu, a cherché à faire valoir que d'autres mesures comme celles-ci assureront la sécurité de la police.

Lors de l'attaque du Capitole, des milliers de partisans de Trump ont ouvert une brèche dans le bâtiment pour tenter d'empêcher le Congrès de certifier la victoire de Biden à l'élection présidentielle de novembre 2020.

Au cours des six dernières semaines, un groupe d'experts de la Chambre des représentants des États-Unis a établi que le président a attisé la foule violente et s'est ensuite contenté de regarder.

Trump et de nombreux législateurs républicains ont rejeté la commission du 6 janvier comme étant politiquement motivée, même si elle s'appuie sur les témoignages des aides et des alliés de l'ancien président républicain.

Les alliés de Biden pensent que les auditions pourraient amener les partisans de Trump à repenser leur allégeance. Un sondage Reuters/Ipsos de la semaine dernière a révélé que 32 % des républicains disent que Trump ne devrait pas se présenter à la présidence en 2024, contre 26 % qui le disaient au début des audiences.