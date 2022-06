Biden dit que les Républicains ont été intimidés par le lobby des armes à feu lors d'une émission de fin de soirée

M. Biden a déclaré à l'animateur de fin de soirée Jimmy Kimmel que la National Rifle Association a intimidé les Républicains en leur faisant croire que "s'ils votent pour une politique rationnelle en matière d'armes à feu, ils seront primés".

M. Biden, un démocrate, a déclaré qu'il envisageait de prendre d'autres décrets, mais qu'il ne voulait pas imiter l'utilisation par son prédécesseur de cette stratégie non législative, la qualifiant d'"abus de la constitution".

L'apparition sur "Jimmy Kimmel Live !" sur ABC avec un animateur de fin de soirée qui a abordé des questions lourdes comme les soins de santé aux États-Unis et la crise des fusillades de masse donne à Biden l'occasion de s'humaniser auprès des électeurs et de faire passer son message à des millions de personnes.

Biden a été frustré par ses mauvaises notes dans les sondages, alors qu'il s'inquiète des prix élevés de l'essence et de l'énergie, de la pénurie de lait maternisé et du manque de progrès sur plusieurs fronts législatifs comme le droit de vote et le droit à l'avortement, ainsi que la sécurité des armes. Ses conseillers espèrent réorganiser leurs messages au cours des prochaines semaines, en espérant se concentrer sur les éléments positifs de l'économie, tels que la croissance de l'emploi et des salaires.

"L'inflation est le fléau de notre existence", a déclaré M. Biden.

Il a critiqué la grande compagnie pétrolière américaine Exxon Mobil pour avoir fait de gros bénéfices mais sans forer de nouveaux puits ou raffiner plus d'essence et en rachetant plutôt ses propres actions.

"Je veux dire, c'est juste cul - excusez-moi - c'est à l'envers", a déclaré Biden.

Kimmel a légèrement critiqué Biden pour son optimisme continu alors que les progrès sur les questions de son programme législatif sont limités, et a dit comment on peut jouer au "Monopoly" en respectant les règles avec ses rivaux républicains qui ne le font pas.

Biden a souri et a plaisanté : "Nous devons les envoyer en prison", une référence à une punition dans le jeu de société.

Alors que l'ancien président Donald Trump était absent de la télévision de fin de soirée en tant que président, Barack Obama était régulièrement présent dans ces émissions pendant son mandat.

Ce mercredi, cependant, marquera la première apparition de Biden en studio dans une émission de fin de soirée, après les interviews de Zoom sur la pandémie avec Jimmy Fallon et Seth Meyers.

Kimmel a commencé sa carrière en tant qu'animateur déluré de l'émission "The Man Show" de Comedy Central avant de devenir l'hôte de sa propre émission de fin de soirée. Kimmel n'a pas hésité à utiliser sa plateforme pour aborder des questions sociales avec une touche personnelle.

Kimmel a parlé avec passion du débat sur les soins de santé après la naissance de son fils, qui est né avec un grave problème cardiaque. Kimmel a également fondu en larmes après la fusillade de masse de 2017 à Las Vegas, sa ville natale, qui a finalement tué 60 personnes.